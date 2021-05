Zonta Saluzzo dona un sollevatore al Tapparelli

Zonta Club Saluzzo con il contributo della Fondazione CR Saluzzo ha donato alla Residenza Tapparelli, un sollevatore a soffitto completo di accessori e imbragatura per la movimentazione degli ospiti non autosufficienti, al secondo piano.

La consegna è avvenuta venerdì scorso per mano della presidente Zonta Anna Gavatorta accompagnata da Tiziana Somà socia del sodalizio femminile locale. Presenti Michele Scanavino della Fondazione CRSaluzzo, il presidente dell’Ente Tapparelli Roberto Bertola, il geometra Maurilio Pautasso e Cristiana Bernardi della direzione.

L’apparecchiatura si aggiunge alle altre quattro attualmente in uso. “Ci sentiamo particolarmente vicine alla struttura che segue i nostri cari anziani – commenta Anna Gavatorta – ed è un dovere esserlo in modo particolare nel periodo della pandemia, che ha visto tutti gli ospiti delle Rsa in una situazione di fragilità e di isolamento dall’esterno, per le norme di prevenzione a tutela della loro salute, anche se seguiti con cura dagli operatori ”.

Non è la prima donazione alla residenza. Lo scorso anno per la Festa della Donna ad inizio lockdown, con il Lion Saluzzo-Scarnafigi Zonta Saluzzo aveva donato un lavatesta per la messa in piega delle ospiti. Insieme al sollevatore, sempre dal club sono giunti al Tapparelli pacchi di libri per la biblioteca interna.