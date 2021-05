A Ceva in corso le ricerche di un uomo disperso

Sono in corso le ricerche di un uomo nella zona di Ceva.

L'allarme è scattato questa mattina, martedì 25 maggio. I Vigili del Fuoco di Ceva e Mondovì sono sul posto per rintracciare l'uomo che, dalle prime informazioni, sembra essersi allontanato da un centro di cura, non riuscendo più a orientarsi.

Sul posto è arrivato anche l'elicottero, ma le operazioni risultano particolarmente delicate a causa dello stato confusionale dell'uomo che, seppur in contatto telefonico con i soccorritori, non riesce a fornire indicazioni precise sul luogo in cui si trova.