A Bosia un murale e una passeggiata letteraria per ricordare e celebrare Gianmaria Testa

Bosia è un bel paese dell'Alta Langa, un paese che conserva un aspetto un po' selvaggio, tra boschi e paesaggi rudi, niente di troppo leccato, insomma. Bosia, soprattutto, è un paese dipinto, camminandoci dentro, trovi ai muri delle case, i grandi murales dedicati a Cesare Pavese, a Beppe Fenoglio, a Giacomo Morra.

Dal 19 giugno, tra le vie di Bosia, ci sarà anche un murales in più: quello dedicato a Gianmaria Testa. Per festeggiarlo è stata organizzata una passeggiata letteraria, in collaborazione con Fondazione Mirafiore, durante la quale si leggeranno brani del suo libro: "Da questa parte del mare".

Sarà fatto spazio a chi ha amato Gianmaria da vicino o da lontano e a chi avrà voglia di candidarsi per leggere un pezzetto del libro, ad alta voce. Piero Sidoti, cantautore friulano, amico di Gianmaria, chitarra in mano, canterà, sotto un nocciolo o vicino a una yurta qualche canzone.

Chi volesse essere uno dei lettori di questa passeggiata speciale, può scrivere una mail a info@produzionifuorivia.it.

Verranno selezionati 12 lettori (2 per ognuna delle tappe previste).

Per iscriversi alla passeggiata - i posti sono necessariamente limitati per via delle normative covid - bisogna invece tassativamente scrivere una mail a info@fondazionemirafiore.it. Questo in ogni caso, sia da lettore sia da semplice ascoltatore.

L’appuntamento sarà direttamente a Bosia alle 16.45, in modo da poter cominciare, puntuali, alle 17.

Il giorno dopo, domenica 20 giugno, la festa continuerà a Bosia con il Premio Ancalu, il premio dedicato alle più innovative start up dei giovani audaci, giunto alla sua settima edizione.