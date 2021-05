Gestione del controllo del territorio e rifiuti abbandonati: i temi principali del primo incontro delle Sentinelle Ecologiche del Roero

L'incontro è coordinato dall'Associazione comuneroero e dal gruppo Rocche’n Roll costituito da giovanissimi in arrivo da vari Comuni del territorio, con l'obiettivo di lavorare insieme e fare squadra su un tema delicato, quello dei rifiuti, per contrastare l'abuso di questo fenomeno purtroppo ancora molto diffuso sul territorio del Roero.

Il presidente dell'Associazione comuneroero, Cesare Cuniberto "Questo vuole essere un invito a tutti i gruppi volontari esistenti sul nostro territorio e alla popolazione interessata alla salvaguardia dell'ambiente, per lavorare insieme e realizzare in sinergia un progetto che si pone l'obiettivo di far crescere maggiormente la sensibilità su questo delicato tema e aiutare i volontari nel loro lavoro, realizzando la massa critica utile al raggiungimento di questi obiettivi"