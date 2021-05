Visita guidata alla mostra “E luce fu” in San Francesco a Cuneo

Venerdì 28 maggio alle ore 17,30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), è in programma “Artisti in movimento: viaggi, scoperte e illuminazioni”, visita alla mostra “E luce fu” condotta dall’accompagnatore turistico Stefania Perotti. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati ed è consigliato prenotare sul sito Internet di Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it). L’appuntamento è stato organizzato nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid, seguendo le regole previste per le regioni in “zona gialla” nella quale i musei e le mostre temporanee possono aprire al pubblico in modalità contingentata. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al 388/1162067 o scrivere a mostraelucefu@gmail.com. Il calendario aggiornato delle visite guidate sarà pubblicato sul sito www.fondazionecrc.it.

Come aprendo una valigia piena di esperienze di viaggio, ispirazioni e riflessioni attraverso la visita, organizzata dalla Fondazione CRC in collaborazione con Felìz comunicazione, si potrà focalizzare e approfondire ciò che ha influenzato il processo creativo degli artisti in mostra e guardare sotto una luce nuova le loro opere.

Il programma di visite guidate continuerà nel mese di giugno, compatibilmente con le disposizioni di legge legate all’andamento della pandemia in Piemonte.

Si ricorda inoltre che la mostra “E luce fu” è visitabile gratuitamente fino a domenica 20 giugno dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 10.30 alle 18.30; a seguito del decreto-legge approvato lo scorso 18 maggio non è più necessario prenotare la visita nei giorni di sabato e domenica.