Manta, al via le iscrizioni per i centri estivi

Come ogni anno, l'Amministrazione comunale mantese ha deciso di dare ilvia alle iscrizioni per i centri estivi rivolti alla scuola primaria, alla secondaria di primo grado e la classe prima della scuola secondaria di secondo grado, in collaborazione con l'Equipe animatori, la Parrocchia Santa Maria degli Angeli e la Coop. Sociale Armonia.

Numerose le attività in programma: Arti circensi, laboratori di giocoleria,giochi strutturati, camminate naturalistiche, giornate in piscina, caccia altesoro e biciclettata.



Le domande dovranno pervenire nel periodo dal 27 maggio al 7 giugno 2021 esclusivamente via e-mail all'indirizzo protocollo@comunemanta.it.

Sul sito del Comune di Manta sono pubblicati i programmi, le informative, i moduli di adesione e il patto di responsabilità reciproca a questo link.