Il caragliese Fabio Reno nominato Cavaliere al Merito della Repubblica

Fabio Reno - 66 anni, residente a Caraglio – è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica su concessione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La consegna dell'attestato è avvenuta venerdì pomeriggio durante il consiglio comunale, da parte del sindaco Paola Falco.

Fabio Reno è originario di Galatone, in provincia di Lecce, e si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1980. Ha svolto servizio in varie località per periodi non lunghi (Forlì, Ischia, Siracusa, Ancona, San Pietro Vernotico). La sede più lunga inerente il servizio è stata Cuneo, sia come Istruttore nella scuola Sottufficiali, sia nei reparti ordinari quali il Nucleo Polizia Tributaria e la Compagnia, congedandosi nel novembre 2011.

Ha terminato la carriera con il grado di Maresciallo Aiutante, ma successivamente è stato nominato Sottotenente di complemento della riserva.

Ha dedicato molta parte della sua vita al volontariato e al mondo dell'arbitraggio. Attualmente ricopre la carica di vice presidente della sezione arbitri di Cuneo.

Vive a Caraglio dal 1985 e qui fornisce il suo prezioso aiuto alla Parrocchia Santa Maria Assunta, partecipando all’organizzazione dei Corsi per fidanzati insieme alla moglie.

Iscritto come socio all’ Avis di Caraglio dal 2003 come donatore di sangue, e nella sezione ANFI di Cuneo come socio.

“Oggi più che mai tutti siamo chiamati a fornire nella vita di ogni giorno, quel senso di responsabilità e consapevolezza per il bene comune – dichiara Fabio Reno -, accompagnato da un'azione costante che deve coinvolgere ciascuno di noi negli atteggiamenti e comportamenti messi in atto quotidianamente nel lavoro, nella vita famigliare, nella società, dove a prevalere sono la lealtà, la correttezza, l’impegno, la solidarietà, la serietà nel rispetto delle regole”.