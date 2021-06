Cortemilia Saliceto: degli studenti della scuola media partecipano al progetto "I speak contemporary"

La scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Cortemilia Saliceto, ha preso parte ad un progetto finanziato dalla Fondazione CRT e condotto dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino dal titolo “I speak contemporary”. L’obiettivo del percorso è da sempre quello di avvicinare i giovani all’arte contemporanea utilizzando come strumento di comunicazione le immagini e la lingua inglese.

Per un paio di lezioni programmate durante l’anno scolastico, i ragazzi si sono collegati da remoto con il Museo di arte contemporanea di Torino per conoscere le opere del grande artista di fama internazionale Ragnar Kjartansson. La conclusione del progetto prevedeva la partecipazione ad un contest per la realizzazione della miglior intervista-video all’artista, per contenuto e per originalità.

Ragnar Kjartansson è un artista islandese nato nel 1976 che utilizza più mezzi artistici durante la sua pratica performativa. Le sue installazioni video, performance, disegni e dipinti incorporano la storia del cinema, della musica, della cultura visiva e della letteratura. Le sue opere sono collegate attraverso il loro pathos e il loro umorismo, ciascuna profondamente influenzata dalla commedia e dalla tragedia del teatro classico. L'uso di Kjartansson di performance durature e ripetitive per sfruttare le emozioni collettive è un segno distintivo della sua pratica e ricorre in tutto il suo lavoro.

Le classi seconde dei plessi di Monesiglio e Saliceto hanno lavorato duramente all’ideazione ed alla registrazione di originali interviste/performance riuscendo a vincere la possibilità di incontrare Ragnar Kjartansson e di intervistarlo, chiaramente porgendo le proprie domande tassativamente in inglese.

Poter incontrare ed intervistare un artista di questa fama, in collegamento dall’Islanda, non è stata certo cosa da tutti i giorni e l’emozione, durante il collegamento avvenuto nella mattinata di venerdì 28 maggio, era palpabile nell’aria. L’ora trascorsa insieme all’artista, introdotto da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, dai finanziatori e dai collaboratori della FSRR, è volata tra una riflessione e l’altra sul significato dell’essere artista oggi e sui motivi che spingono questo grande personaggio a comunicare le proprie idee al mondo. Ragnar ha spronato gli allievi ad appassionarsi al mondo dell’arte contemporanea in molti modi, ha parlato di libertà, di amore, di amicizia, di solidarietà ed ha concluso il proprio intervento improvvisando una performance ispirata dalla canzone composta da una bisnonna.