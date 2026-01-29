Dall'IIT Vallauri all'Unitre: quando sono i giovani a insegnare

Alice, Daniele, Davide, Alessandro, Martina, Greta, Stefano, Greta, Sofia, Matteo, Mirko e Samuele, sono 12 studenti dell’IIT Vallauri che sono diventati per un giorno insegnanti del laboratorio di inglese all’Unitre di Fossano.

Per sei volte due giovani teachers accompagnati da un loro insegnante “muto”, ma pronto ad intervenire in caso di necessità, hanno avviato alla conoscenza della lingua inglese 18 studenti senior. Un percorso fatto di parole, immagini, situazioni pratiche, canzoni per apprendere i primi rudimenti della lingua; tutte le lezioni sono state ricche di contenuti didattici e di emozioni, uno scambio di sentimenti oltre che di competenze.

Il laboratorio ha favorito i rapporti intergenerazionali che vanno oltre ai momenti naturali, quelli che si vivono in famiglia per condividere storie, consigli e attenzioni tra giovani e anziani, e ha contribuito a sviluppare il concetto di solidarietà tra persone di età diverse per garantire il trasferimento di conoscenze e di esperienze.

I vantaggi degli studenti senior sono evidenti, ma i giovani professori che cosa hanno ricevuto da questa attività? Innanzitutto, tanto affetto. E poi si sono messi alla prova, hanno testato le loro capacità comunicative ed empatiche e, chissà, magari si sono conosciuti meglio. L’apprendimento più significativo offerto dai senior è forse la consapevolezza che si può, e si deve, continuare a crescere, a studiare, a essere curiosi e aperti alle novità, a fare scoperte culturali e umane anche in età adulta, perché la vita offre sempre nuove possibilità per guardare avanti, per imparare, per piantare alberi da ammirare oggi e da lasciare per il futuro.

Il progetto è stato proposto dall’Unitre ma è stato realizzato grazie ai professori dell’IIT Vallauri, coordinati dalla professoressa Paola Foglia, che hanno aiutato i ragazzi a preparare le lezioni e a trasmettere il loro sapere. A tutti va il ringraziamento degli studenti senior e dell’Unitre.

Un grande grazie infine, ma forse all’inizio, al prof. Paolo Cortese che ha ascoltato e accolto un’idea trasformata in realtà.

