Master di II° Livello in "Diritto dei Mercati Agroalimentari" dell’Università di Torino

È stata attivata la VII edizione del Master ONLINE Universitario di II Livello in “Diritto dei Mercati Agroalimentari” (a.a. 2025/2026), promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP. Un percorso formativo di alto livello pensato per rispondere alle crescenti esigenze di competenze specialistiche in un settore strategico e in continua evoluzione come quello agroalimentare.

Un Master per formare professionisti del settore agroalimentare

L’obiettivo del Master è formare esperti giuridici e operatori professionali con una preparazione specifica in ambiti chiave quali diritto agrario, sicurezza alimentare, produzione e commercializzazione di alimenti e bevande. Le competenze acquisite permettono di operare efficacemente presso imprese agroalimentari, associazioni di categoria, società di servizi, Pubblica Amministrazione, Aziende Sanitarie e studi professionali legali. Il corso si rivolge sia a professionisti già attivi nel settore (veterinari, dirigenti ASL, addetti ai controlli di sicurezza, consulenti e legali d’azienda) che necessitano di aggiornamento continuo, sia a neolaureati interessati a costruire una solida carriera nel comparto agroalimentare.

Didattica multidisciplinare e orientata alla pratica

Il Master ha durata annuale e si caratterizza per una forte multidisciplinarietà, combinando lezioni accademiche, approcci didattici innovativi e momenti di approfondimento pratico.

Mercoledi 4 febbraio 2026, ore 21

https://unito.webex.com/meet/laureeonline.giuri

Si prega di confermare la presenza inviando email a francesco.chiola@unito.it