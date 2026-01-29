Quattro borse di studio al Bodoni agli studenti meritevoli

Il Liceo Bodoni di Saluzzo ha aperto le porte agli incontri di orientamento in ingresso fondamentali a guidare le future matricole nella scelta della scuola superiore.

"Scuola aperta nelle serate di venerdì 21 novembre e venerdì 12 dicembre", spiega la professoressa Anna Maria Obertino del Dipartimento di Lettere e funzione strumentale 'orientamento in ingresso', "dunque ad offrire attività di laboratorio, teatro, coro e orchestra, lezioni di approfondimento e incontri con docenti e studenti pronti a rispondere a domande e chiarire dubbi. Ad accogliere i moltissimi ospiti e a illustrare le attività delle serate il dirigente, Davide Laratore; le presentazioni introduttive hanno offerto inoltre l’occasione di premiare con quattro borse di studio altrettanti studenti particolarmente meritevoli, delle classi quarte e quinte".

In particolare, nella serata di venerdì 21 novembre: Giovanni Alesso della classe 5ªKL, indirizzo Classico, ha ricevuto la Borsa di studio in memoria del dottor Pier Franco Gallo, affermato odontoiatra di Saluzzo. La motivazione del premio a Giovanni, condivisa tra i suoi insegnanti, è la seguente: “Alunno brillante e volitivo, ha costruito il suo percorso scolastico con dedizione, evidenziando sempre entusiasmo nell’approccio ai diversi campi del sapere”. La borsa è stata consegnata dalla vedova signora Tiziana e dal figlio Vittorio.

Sofia Righetti della classe 4ªF, indirizzo Scienze Applicate, ha ricevuto la borsa di studio in memoria della professoressa Raffaella Rossano, stimata docente del Liceo Bodoni con la seguente motivazione :"Allieva seria, attenta, meritevole nello studio e appassionata nell’attività di teatro”. La borsa è stata consegnata dal figlio della Professoressa Rossano, il dottor Riccardo Rossi insieme alla moglie; la professoressa Serena Buzzi e alla piccola Beatrice.

In concomitanza alla seconda serata di scuola aperta hanno ricevuto la borsa di studio: Matilda Tamagnone della classe 4ªE, indirizzo Scienze Applicate. borsa in memoria del professor Bruno Rossi, stimato professore della città di Saluzzo. La motivazione del premio a Matilda, condivisa tra i suoi insegnanti, è la seguente: “Allieva brillante e meritevole da ogni punto di vista: assiduità dell’impegno, capacità di rielaborazione, maturità umana”.

La borsa è stata consegnata dal figlio, il dottor Riccardo Rossi insieme alla moglie; la professoressa Serena Buzzi e alla piccola Beatrice.

Matilde Pasqualetto della classe 5ªA, indirizzo Scientifico Tradizionale, ha ricevuto la borsa di studio in memoria del dottor Giulio Marconetto, veterinario ed ex alunno del Liceo Bodoni; per ricordarlo alcuni compagni del liceo insieme alla famiglia hanno voluto questa borsa di studio. La motivazione è la seguente: "Allieva seria, impegnata nello studio, di grande maturità”. La borsa è stata consegnata dalla famiglia e dai compagni di scuola del dottor Marconetto.