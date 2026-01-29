Mondovì, al via il secondo ciclo d'incontri di Unidea

Inizierà giovedì 12 febbraio il secondo ciclo d’incontri all’ Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì, sempre aperti a tutti gli adulti della città e dei dintorni interessati ad una proposta seria e cordiale di aggiornamento e socializzazione. Fino a metà maggio ci saranno lezioni ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 nella consueta sede di Sala Comunale Conferenze "Gigi Scimé" gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale.

Quarantatré anni di "Unidea" sono un bel traguardo per questa iniziativa basata sul volontariato e sulla generosa disponibilità di docenti ed esperti in varie materie: letteratura, arte, storia, musica, medicina, alimentazione, curiosità, incontri con autori, visite guidate e momenti di ricreazione. Altre notizie via via sui giornali cittadini.