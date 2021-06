Insieme per l'Ospedale Ferrero, l'intervista al dottor Fulvio Pomero

"Poter contare sull'apporto di giovani colleghi per le attività cliniche quotidiane è indubbiamente un valore aggiunto importante, ed è stato particolarmente vero durante il periodo di pandemia Covid, quando la Medicina Interna aveva ricoverati 173 pazienti contemporaneamente: in quel caso, avere due mani e soprattutto una testa pensante in più, faceva la differenza". A parlare è Fulvio Pomero, direttore SC Medicina Interna dell'ASL CN2.

Aggiunge poi Pomero: "Nella carriera di un medico, due sono i principi fondanti: uno è il sapere, l'altro il saper fare. Avere dei giovani colleghi in reparto, desiderosi di imparare a saper fare, inorgoglisce tutti noi. Poter contribuire alla preparazione di questi medici è di stimolo per tutti i colleghi che lavorano in reparto. Grazie dunque alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus che ha reso possibile tutto questo, che si traduce in un miglioramento delle cure dei pazienti di oggi, ma grazie alla formazione di giovani medici, anche e soprattutto sui pazienti di domani".

Donare il proprio 5x1000 è semplicissimo e non costa nulla: è possibile contribuire direttamente, indicando nella propria dichiarazione dei redditi il CF 9004189004.