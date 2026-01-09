“La Compagnia degli Eretici”: a Monforte d'Alba è nata una nuova compagnia teatrale

Nel 2026 è nata un nuova compagnia teatrale a Monforte d’Alba: “La Compagnia degli Eretici” che deve il suo nome ad una vicenda storica del 1028.

Nasce all’interno dell’Associazione “Monforte Arte” (come il più illustre Monfortinjazz) e si pone come obiettivi la messa in scena , entro fine 2026 di una commedia scritta da Pino Mastarone, che, come autore ha già all’attivo altre due opere. Insieme a lui ci saranno altri cinque compagni di percorso: Irene Avataneo, Michele Bianco, Claudio Botto, Barbara D’Andria e Alberto Rinaldi e Claudio Dellaferrera (tecnico suono e luci).

In attesa che la commedia prenda corpo, la Compagnia propone un “Invito a teatro” della durata di quattro appuntamenti a cadenza mensile, in cui verranno portate in scena la lettura e interpretazione di classici del teatro o della letteratura. Si parte il 23 gennaio con il “Cyrano de Bergerac” di E. Rostand, alle ore 21 presso il Teatro Comunale in via della Chiesa 2 a Monforte d’Alba.