Dati demografici 2025: saldo positivo per la popolazione di Cherasco

Cherasco ha chiuso l’anno 2025 registrando 9.739 abitanti, con un incremento complessivo di 92 residenti rispetto al 2024: all’inizio dell’anno, al 1° gennaio 2025, i residenti erano infatti 9.647.

La popolazione è composta da 4.878 uomini e 4.861 donne, distribuiti in 4.204 famiglie.

I cittadini stranieri residenti sono 963, 2 unità in meno rispetto all’anno prima (nel 2024 erano 965); tra questi 26 hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Nel corso del 2025 si sono registrate 71 nascite e 75 decessi, con un saldo naturale lievemente negativo pari a -4 unità. Il dato positivo è tuttavia determinato dal movimento migratorio che è stato di 446 persone immigrate a fronte di 350 emigrate, quindi con un saldo migratorio positivo di 96 unità, che compensa ampiamente il calo naturale.

La distribuzione della popolazione per frazioni evidenzia un equilibrio tra le diverse aree del territorio comunale; nella destra Stura risiedono complessivamente 5.353 abitanti, suddivisi tra Cherasco capoluogo con 4.017 abitanti, Moglia–Isorella–Fraschetta con 304, Meane–San Bartolomeo–Oltre Tanaro con 467, Piana con 250 e San Giovanni con 315. Nell’area Oltre Stura si contano 4.386 residenti, distribuiti a Roreto 2.344 abitanti, Bricco con 1.149, Veglia con 371 e Cappellazzo con 522.

Per quanto concerne la situazione familiare, nel 2025 sono state annotate 2 separazioni e 1 divorzio presso il Comune. A questi si aggiunge 1 sentenza di divorzio emessa all’estero, relativa a cittadini residenti, regolarmente trascritta nei registri comunali. Si tratta di numeri contenuti, che riflettono una sostanziale stabilità del tessuto familiare locale.

Sul fronte dei matrimoni, l’anno 2025 ha visto una buona vivacità, confermando Cherasco come luogo attrattivo anche per coppie non residenti. I matrimoni civili celebrati sono stati complessivamente 20:

15 di cittadini residenti, 5 di non residenti, inoltre 2 residenti che hanno scelto di sposarsi civilmente in altri Comuni.

Per quanto riguarda i matrimoni religiosi, se ne contano 18 complessivi: 8 di residenti, 10 di non residenti, oltre a 2 residenti che hanno celebrato il matrimonio religioso in altre parrocchie fuori dal territorio comunale.

Si è registrata poi 1 unione civile di non residenti celebrata nel Comune, oltre a 1 unione civile di residenti celebrata in altro Comune.

«I dati del 2025 della popolazione cheraschese confermano una buona tendenza di crescita, pur in un contesto nazionale segnato dal calo delle nascite; – dice il sindaco Claudio Bogetti - l’incremento dei residenti, è un segnale positivo che testimonia la qualità della vita della nostra Cherasco. Il saldo migratorio positivo e il numero significativo di nuovi cittadini italiani sono indici di una comunità aperta, inclusiva e in grado di offrire opportunità concrete di integrazione e radicamento. Allo stesso tempo, la distribuzione equilibrata della popolazione tra capoluogo e frazioni evidenzia l’importanza di continuare a investire in servizi, infrastrutture e attenzione diffusa a tutte le parti del Comune. Questi numeri non sono soltanto statistiche, ma rappresentano persone, famiglie e storie che contribuiscono ogni giorno alla crescita sociale ed economica di Cherasco. Come Amministrazione, continueremo a lavorare per sostenere le famiglie, offrire servizi adeguati alle esigenze, valorizzare il territorio e rendere il nostro Comune sempre più accogliente, dinamico e solidale».