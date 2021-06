Cossano Belbo, morti i due operai caduti in una cisterna

AGGIORNAMENTO DELLE 17.01: I due operai deceduti, stando a quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'Asl Cn1, aveano 58 e 46 anni, essendo nati rispettivamente nel 1963 e 1975.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.51: Sono entrambi gli operai caduti nella cisterna. A nulla sono valsi i soccorsi sanitari, intervenuti sul posto con l'elisoccorso, insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

ORE 16.05: E' di pochi minuti fa la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto in località San Bovo a Cossano Belbo.

Dalle prime informazioni pervenute due operai sarebbero caduti in una cisterna presso gli stabilimenti della Fratelli Martini Spa, nota azienda spumantiera con sede in via Statale 26.

I soccorsi stanno dirigendosi in loco, a partire dall'elicottero del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.