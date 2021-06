Domani, riapre il cinema di Barge

Dopo le lunghe chiusure anticontagio Covid, l’ atteso ritorno al cinema, anche a Barge, domani martedì 8 giugno, è gratuito.

Parte la rassegna di Cinemamici con il sostegno del Comune, che vede la proiezione di sei film, il martedì e giovedì con inizio alle 21 ed ingresso gratuito.

L’avvio è con Frida, seguito Holliwood Party, FB.I. Operazione gatto, La forma dell’acqua, Bangla, Riccardo va all’Inferno.

La riapertura coincide (a pochi giorni di distanza) con un anniversario significativo per la sala bargese: i 50 anni di gestione del cinema da parte di GianGiacomo Moschetti, che proprio il 2 giugno del 1971, aprì il grande schermo nel paese con la pellicola “Banditi a Milano”.

Moschetti è anche il gestore del cinema Italia di Saluzzo. "La gestione precedente faceva solo 2 film la settimana: western all’italiana. Noi abbiamo iniziato con sei giorni di programmazione e abbiamo avviato il cinema d’essai. Allora erano tempi d’oro e si cercava, come ora, di portare il meglio del mercato - afferma Moschetti che dopo alcuni anni di insegnamento, seguì la sua passione per il cinema, gestendo il "comunale" dopo aver curato dal ’60 al ’70 il cinema parrocchiale.

A Saluzzo ha iniziato con la gestione dell’ex Politeama in via palazzo di città nel 1991 ( ora Cinema teatro Magda Olivero) e, in seguito alla ristrutturazione delle 4 sale, nel 2006, ha seguito il cinema Italia di piazza Cavour.

Da venerdì 11 giugno, il comunale di Barge, che attira sempre per il cartellone spettatori dal Pinerolese e Saluzzese, avvia inoltre la programmazione strutturale del venerdì e il sabato con alcuni grandi titoli di recente uscita: Nomadland; Rifkin’s Festival, The Father.