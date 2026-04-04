A Cuneo un incontro su Primo Levi e Sandro Delmastro

Martedì 14 aprile, alle ore 18, gli spazi di Contrada Mondovì 18 a Cuneo ospiteranno un appuntamento dedicato alla memoria, alla letteratura e alla storia del Novecento. Al centro dell’incontro, la presentazione di due libri che dialogano con la figura di Primo Levi e con il contesto della Resistenza.

Saranno presentati Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, partigiano e amico di Primo Levi di Roberta Mori e Rebus Primo Levi. Interviste e saggi (1981-2023) di Paola Valabrega, entrambi editi nel 2026 da Le Château e Giulio Einaudi editore.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca e Centro Studi sugli Ebrei in Piemonte “Davide Cavaglion” di Cuneo, con la collaborazione di Giulio Einaudi editore. A dialogare con le autrici saranno Giovanni Cerutti, direttore della Fondazione Marazza di Borgomanero, e Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.