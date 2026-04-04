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Attualità | 04 aprile 2026, 13:39

Uova di Pasqua solidali del Lions Club per i piccoli pazienti di Mondovì

Il Lions Club Mondovì Monregalese ha destinato, come service annuale di solidarietà, le uova di Pasqua della Lions Club International Foundation al reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino

Uova di Pasqua solidali del Lions Club per i piccoli pazienti di Mondovì

Anche quest’anno la solidarietà del Lions Club Mondovì Monregalese si è concretizzata in un gesto semplice ma ricco di significato: la donazione delle tradizionali uova di Pasqua della Lions Club International Foundation ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Mondovì.

L’iniziativa, inserita nel programma dei servizi annuali del club, conferma l’attenzione e la sensibilità dei Lions nei confronti della comunità locale e, in particolare, dei più piccoli. Con il sorriso dei volontari e la gioia dei giovani pazienti, l’evento ha contribuito a rendere più dolce e serena l’atmosfera delle festività pasquali all’interno della struttura sanitaria.

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