Lettura inaugurale di Beppe Ghisolfi ad Alba con l’avvocato Roberto Ponzio

In linea con una consolidata tradizione, che tra il 2019 e il 2022 ha visto i precedenti "best sellers" del Banchiere scrittore esordire nazionalmente nella Capitale delle Langhe, prima con il Lessico Finanziario poi con l'Abbecedario, quest'anno la virtuosa consuetudine si ripeterà per i "Primi passi verso l'economia", grazie sempre all'impegno dell'associazione culturale "Giulio Parusso" e del suo Presidente e stimato Giurista Roberto Ponzio

Costituita con l'obiettivo di custodire e divulgare la Memoria del collega Giornalista Parusso, prematuramente scomparso nel 2014 a soli 73 anni, questa realtà associativa si è fatta promotrice, grazie al mecenatismo del suo ispiratore e presidente Avv. Ponzio, di una pluralità di eventi dedicati alla promozione del patrimonio materiale e immateriale dei territori di Langhe e Roero, coinvolgendo le diverse categorie sociali e anagrafiche con una speciale attenzione ai giovani, e ciò grazie allo speciale sodalizio tra lo stesso Avvocato Ponzio e il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, oramai di casa nella città simbolo delle Langhe nel mondo.

Più di recente, è stata celebrata, in località Mussotto, la intitolazione della locale Scuola media proprio al compianto Giornalista e cantore delle eccellenze dell'albesità. Sarà proprio questo complesso didattico, nel nome di Parusso, a ospitare la lectio con cui il Prof. Ghisolfi, coadiuvato appunto dall'Avvocato Ponzio che sette anni fa gli conferì la qualifica di Socio onorario, presenterà, per l'attesa "prima", i suoi "Primi passi verso l'economia", l'originale e innovativo manuale "under 14" edito da Aragno.

L'evento farà da preludio alla conferenza del successivo 11 maggio, sempre con Ghisolfi protagonista, sulla base del programma delle attività deliberato dall'assemblea sociale dell'associazione Parusso. L'Avvocato Ponzio, per l'occasione, ha annunciato, con l'obiettivo di massimizzare la condivisione del best seller numero otto dell'amico e socio ad honorem Ghisolfi, la possibilità di un collegamento in video conferenza con un più ampio numero di scolaresche.

“Desidero esprimere sincera gratitudine e profondo apprezzamento all’Avvocato Roberto Ponzio, professionista di fama nazionale e figura di alto profilo umano e culturale. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto prezioso per questo incontro con gli studenti. Con competenza, equilibrio e passione civile, interpreta al meglio il ruolo dell’Avvocato nella società contemporanea come cardine di quell’educazione alla legalità che si fonde naturalmente con l’educazione finanziaria. La sua disponibilità e il suo impegno verso i giovani testimoniano una sensibilità rara e autentica. A lui va il mio più sentito ringraziamento e un affettuoso riconoscimento”, è la dichiarazione del Prof. Ghisolfi.