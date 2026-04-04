Bambini e adolescenti digitali: Giuseppe Lavenia a Fossano

Venerdì 17 aprile alle ore 21.00, sarà ospite dell’Associazione Noi4you Cuneo il professor Giuseppe Lavenia, massimo esperto in Italia di educazione e dipendenze digitali.

L’associazione, che si pone come obbiettivo la prevenzione e sensibilizzazione ad ogni forma di violenza, da tempo è attenta anche al fenomeno del cyberbullismo. In particolare, vuole promuovere una cultura dell’educazione affettiva digitale, aiutando la comunità educante a comprendere le ragioni per cui la tecnologia diventa così attraente per i giovani, con il rischio di dipendenze, ma anche di usi impropri e violenti.

Il dott. Lavenia, con più di 78mila follower su Instagram, è un instancabile divulgatore scientifico sul tema del digitale. Autore di numerosi testi, presenterà una serata dal titolo “Bambini e adolescenti digitali: crescere nell’epoca degli schermi tra gioco, rischio e solitudine”.

Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te., affronterà tematiche attuali ed indispensabili per la comunità educante di oggi. L’incontro non è rivolto solo a chi ha a che fare con gli adolescenti, ma anche e soprattutto a tutti i genitori, nonni, familiari ed educatori di bambini piccoli, perché la prevenzione è efficace solo prima che il problema si manifesti.

La serata si terrà presso il Teatro Cinema i Portici di Fossano, sarà gratuita con obbligo di prenotazione su Eventbrite. Al termine dell’evento il professore Lavenia sarà disponibile per il firmacopie dei suoi testi, per cui si ringrazia la partecipazione delle librerie fossanesi Le Nuvole e Ubik.

Si ringrazia per il contributo economico la Fondazione CRF di Fossano, che da sempre sostiene Noi4you, e tutti i partner dell’evento: il Comune di Fossano per il patrocinio, l’IC Paglieri, l’IC Sacco, l’IC Augusta Bagiennorum, L’arcipelago, il Centro Famiglie e il Coordinamento Pedagogico Territoriale Fossanese.