Auto carambola e sfonda la cancellata della concessionaria Skoda di Cuneo

Spettacolare incidente, attorno alle 22.30 di ieri sera 7 giugno, in corso Francia 215, dove una vettura ha carambolato finendo violentemente contro la cancellata della cncessionaria Skoda Nuova Renauto di Bruno Massucco.

In quel momento, sulla città, era in corso un violento temporale.

Ingenti i danni: distrutti circa 10 metri di cancellata e completamente danneggiato il totem. Danni anche al cancello di ingresso.

Bruno Massucco, in serat, è stato chiamato dalla Polizia, intervenuta sul posto. "Adesso dobbiamo valutare con esattezza i danni. Un incidente davvero brutto, ma per fortuna gli occupanti dell'auto non si sono fatti male".