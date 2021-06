AIDO ed ASD TWIRLING CARRU' insieme sul podio: un team vincente per la vita

Nel recente lungo fine settimana (4/5 e 6 giugno) il palazzetto dello sport di Cuneo è stato prestigioso teatro e cornice di un evento sportivo FITw (Federazione Italiana Twirling) partecipato e di ottimo livello tecnico a caratura nazionale.

In un'intensa "tre giorni" si son sviluppate ed avvicendate con un ritmo incalzante la prova finale di Coppa Italia e le gare di serie B e C con un meraviglioso susseguirsi di "inni d'Italia" suonato per le atlete dell'ASD Twirling Carrù che hanno portato sul podio (e sul cuore) AIDO!

Ecco allora che non uno, ma due sono "gli scalini" occupati da Arianna Testa e Giulia Garelli rispettivamente medaglia d'oro e medaglia d'argento nella finale nazionale di Coppa Italia specialità tecnica solo categoria junior principianti.

Una nuova e preziosissima medaglia d'oro con un'esecuzione da brivido è quella conquistata dal Team Junior serie B.

Ecco allora che Nicole Bonino, Giulia Bruno, Viola Chiera, Noemi Lasagna, Michela Massimino, Matilde Milani, Sofia Stralla ed Arianna Testa portano in quel di Carrù il titolo di Campione Italiano 2021, un titolo "griffato" AIDO!

Come si suol dire, per non farsi mancar nulla, nell'ultima giornata di gara, due ulteriori medaglie di valore: per Noemi Lasagna è oro ed il beneficio di fregiarsi del titolo di Campionessa Italiana nella specialità free-style cadetti serie C, mentre Michela Massimino si laurea con l'argento Vice Campionessa Italiana categoria free-style junior serie B.

"Dopo questo ennesimo evento sportivo indubbiamente di grande successo anche per la ns. realtà associativa, son sempre più convinto che lo sport del twirling goda di delicatezza e leggiadria con un sano mix tra espressione corporea, ritmo ed equilibrio per una disciplina sportiva pulita che esprime un sano agonismo e grande fair play con AIDO valore aggiunto che spicca ed emerge sulle divise colorate delle atlete carruccesi" - è questo il commento di Gianfranco Vergnano dirigente delegato da AIDO Piemonte allo sport a cui replica il Presidente Regionale Valter Mione - "Il recente fine settimana è stato caratterizzato da un ricco "bottino" di medaglie che evidenziano il successo, ma soprattutto la preparazione, la competenza e la professionalità di una società, l'ASD Twirling Carrù che in ogni occasione dimostra in modo evidente l'attaccamento alla nostra associazione, ma soprattutto alla mission legata al "dono" per ridare una speranza di vita a chi è in lista d'attesa per un trapianto: brave!"