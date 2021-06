“Artificial Intelligence” nell'agroalimentare: il primo di due webinar targati Confindustria Cuneo

Mercoledì 9 giugno il primo dei due webinar organizzati da Confindustria Cuneo sull’ “Artificial Intelligence”





L’intelligenza artificiale fa ormai parte della nostra vita. Tutti ne abbiamo a che fare nel nostro quotidiano ed anche molte aziende la utilizzano, con impatti positivi e vantaggi in termini di competitività destinati ad incrementare ulteriormente nei prossimi anni, quando verrà applicata in maniera sempre maggiore. Per le imprese è importante capire come poter utilizzare questa tecnologia e quali siano i benefici e le occasioni di sviluppo, basandosi anche sull’esperienza di chi già la impiega all’interno della propria realtà. Per questo, sull’argomento, Confindustria Cuneo ha deciso di organizzare due webinar, che si inseriscono nel ciclo “I mercoledì dell’innovazione”. Nel primo, in programma mercoledì 9 giugno, si parlerà dell’intelligenza artificiale nelle imprese agroalimentari; il secondo, che si svolgerà il 14 luglio, si concentrerà sull’industria manufatturiera e logistica. Settori differenti che presuppongono un utilizzo diverso dell’intelligenza artificiale, ma si tratta di appuntamenti utili per tutte le aziende interessate ad approfondire il tema, indipendentemente dall’ambito di competenza, considerando che la tecnologia è applicabile in diversi settori.

Il primo webinar, dal titolo “Artificial Intelligence: Applicazioni per Filiera Agroalimentare”, si svolgerà mercoledì 9 giugno alle ore 16: nel corso dell’incontro si cercherà di spiegare come l’intelligenza artificiale possa essere applicata a supporto della gestione degli alimenti, alla loro tracciabilità e al trading.



L’introduzione sarà affidata a Matteo Faggin, General Manager di Smact, uno degli 8 Centri di Competenza ad alta specializzazione Industria 4.0 nati in Italia su impulso del Ministero dello Sviluppo Economico. Seguirà l’intervento di Osvaldo Mauro, CEO e Co-founder di Profiter, che traccerà una mappatura delle realtà che già utilizzano l’intelligenza artificiale in provincia di Cuneo e che possono rappresentare un riferimento utile per le aziende interessate. Paolo Pasini (Unitec HR Department Development) parlerà di tecnologie innovative per la lavorazione di frutta e ortaggi freschi, Roberto Conti (EPF Automation) illustrerà il progetto “POM, VIA!”, una soluzione di automazione con visione artificiale basata su machine learning per il confezionamento della frutta, Carlo Cigna (CTO eVISO spa) si concentrerà sull’intelligenza artificiale applicata al trading di commodities. Chiuderà il webinar Federico Persico, CEO di Trackysat, con l’intervento “Digitalizzazione ed intelligenza artificiale, una marcia in più per l’agroalimentare”.



L’appuntamento è gratuito e aperto a tutte le aziende. Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario.