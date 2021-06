Ai 'Dialoghi Eula' la "Rinascita Americana" e i nuovi equilibri internazionali (VIDEO)

L'ottava edizione di "Dialoghi Eula", il festival della buona politica di Villanova Mondovì, amplia lo sguardo oltreoceano e approda in America.

Dopo aver parlato della rinascita italiana e in particolare della città di Bergamo con il sindaco Giorgio Gori (leggi qui), il secondo appuntamento, trasmesso ieri i diretta streaming, ha analizzato gli aspetti della "Rinascita Americana" con Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24 e Paolo Magri, vice presidente esecutivo dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

"Ancora una volta con 'Dialoghi Eula' oltrepassiamo i confini del nostro paese e ampliamo la riflessione a temi di respiro internazionale." - ha commentato il vice sindaco di Villanova Mondovì Michele Pianetta, portando i saluti dell'amministrazione - "In attesa di poter tornare in presenza, all’interno dell’antica chiesa di Santa Caterina, continuiamo a tenere alta l’attenzione per alimentare il dibattito e rafforzare la conoscenza con ospiti di assoluto livello".

L'incontro, moderato dal giornalista Nicola Gallino ('firma' torinese de 'La Repubblica'), partendo dagli spunti offerti dal libro "Rinascita Americana" di Giovanna Pancheri, ha analizzato le principali sfide politiche ed economiche che si affacciano all'orizzonte sul piano internazionale.

Prima di entrare nel vivo del dibattito è intervenuto Simone Crolla, managing director dell’AmCham (camera di commercio americana in Italia, ndr) per fare il punto sull'influenza di Biden nelle relazioni economico-commerciali: "La sua elezione ha certamente stabilizzato i rapporti, ma è bene evidenziare che nel 2020, nonostante la pandemia, le esportazioni dei prodotti made in Italy hanno dimostrato comunque una certa resilienza".

Dalla sanità al razzismo, ecco alcune delle tematiche trattate dalla Pancheri nel suo libro, che hanno fatto da fil rouge dell'incontro dei "Dialoghi Eula" che, in chiusura, ha anche posto l'attenzione sulla possibile tassazione dei "Tech giants".

"Trump certamente ha trattato in maniera troppo superficiale le problematiche legate al Covid" - ha spiegato Giovanna Pancheri - "Indossare la mascherina è diventata una questione politica, ideologica. Il Covid ha esacerbato ulteriormente le differenze economiche e la diseguaglianza razziale, forse le cose sarebbero andate diversamente se Trump avesse mostrato più empatia".

L'America raccontata dalla Pancheri, che ha girato oltre 35 stati per immergersi davvero in essa, raccoglie storie di persone, testimonianze vive che, come lei stessa sottolinea "vanno ben oltre l'immaginazione, oltre le quello che raccontano i film di Hollywood".

"La certezza è che nel passaggio da Trump a Biden c'è l'atmosfera da quiete dopo la tempesta." - ha spiegato Paolo Magri - "Ci sono segnali di normalizzazione: tornare a dialogo con alleati, ridare centralità all'Europa. Il fatto sarà capire a quale 'normalità' si vuole tornare, su questo si concentrano le incertezze. Tonare ai 'vecchi tempi', ma quali?".