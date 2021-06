Giro d’Italia Donne: domani in piazza Castello a Fossano la presentazione della prima tappa

Fossano dà l’appuntamento a domani sera, 10 giugno, in piazza Castello alle ore 20.30 per la presentazione della prima tappa del Giro d’Italia Donne 2021. Per la speciale occasione saranno presenti tre ospiti sportivi di orgoglio nazionale, quali la campionessa del mondo di gigante Marta Bassino, l’ex fondista Stefania Belmondo e l’ex marciatrice Elisa Rigaudo.

Il Giro rosa prenderà il via dalla città di Fossano il prossimo 2 luglio. Si tratterà di una crono di circa 26 chilometri con arrivo a Cuneo. La partenza è prevista nel cuore della città, in via Roma all’altezza di piazza Manfredi.

Sarà la prima opportunità per sfruttare il palco appena installato in piazza Castello, nella nuova posizione che consentirà agli spettatori di godersi la vista rivolta proprio verso il principale gioiello della città cuneese.

Nell’evento di domani sera verranno anche annunciati e presentati al pubblico i principali eventi estivi che si terranno nella città. Si parte domenica con un evento sportivo, il trofeo paralimpico di handbike, 15^ Memorial Serena, per poi proseguire durante l’estate con i concerti targati Fondazione Fossano Musica e Anima Festival.

Per via dell’emergenza sanitaria, i posti per la serata di domani sono limitati, ma non è prevista prenotazione. L’unico ingresso possibile sarà da via Cavour.