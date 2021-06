Nasce l'Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione di Cuneo

La riforma degli Ordini con Legge Lorenzin n. 3/2018 ha portato una rivoluzione nel mondo delle professioni sanitarie dando origine ad un maxi-ordine professionale.

Oggi, dopo anni di attese ed un periodo complesso come questo, vi è stato un grande sforzo e la capacità di reazione e rilancio ha portato all’insediamento del primo direttivo multidisciplinare della provincia di Cuneo.

Nasce dalla grande passione e devozione che i tecnici di radiologia medica hanno mantenuto viva dal 1965 ad oggi. Un lavoro laborioso e spesso silente dietro le quinte che ha conciliato passione e sforzi per una sanità pubblica in ascesa.

Paolo Dutto è il neo-presidente del nuovo direttivo eletto a fine settembre 2020, insieme a Elvira De Nucci (vice-presidente), Gianpaolo Pellegrino (tesoriere), Sabrina Altavilla (segretaria) e i consiglieri Paolo Acchiardo, Andrea Bruno, Elide Blengio, Carla Boglio, Mattia Barberis, Caterina Mina, Francesco Porro, Simona Renaudo, Federico Travaglio.

Un’equipe alla quale si aggiungerà l’indispensabile contributo delle 19 commissioni d’albo che verranno elette sabato e domenica, 12 e 13 giugno, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Paolo a Cuneo.

Designeranno un percorso complementare, in un momento difficile per tutti gli operatori sanitari, affiancando il direttivo, finalizzato a garantire la tutela del cittadino, la conservazione del decoro, della dignità e dell'indipendenza della professione e a collaborare alle iniziative per migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale.