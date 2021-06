Unifarma e le farmacie della Provincia di Cuneo per la ricerca contro la Sclerosi Multipla

Si è conclusa da poco la settimana nazionale dedicata alla Sclerosi Multipla che ha avuto il suo clou nell’evento nazionale “Bentornata Gardensia”, organizzato dall’Aism per la raccolta fondi a favore della ricerca contro la Sclerosi Multipla, malattia del sistema nervoso centrale e colpisce soprattutto le donne (due casi su tre diagnosticati) e i giovani nella fascia tra i 25 ed i 40 anni.



Le circa 130 mila persone diagnosticate hanno bisogno di aiuto, in famiglia, al lavoro, e per trascorrere una vita sociale.



La Sclerosi Multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. La ricerca scientifica, oggi, è l’unica arma per sconfiggerla.



A tal proposito il 28, 29 e 30 maggio scorsi Unifarma Distribuzione ha fatto arrivare in tutte le farmacie della Provincia Granda una Gardenia, fiore simbolo per questa campagna di sensibilizzazione nazionale di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Un gesto per contribuire a sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare le tante persone che giornalmente frequentano le farmacie.



La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una soluzione alla malattia e individuare migliori terapie per rallentarne la progressione e aumentare la qualità di vita delle persone affette da questa malattia invalidante.



Unifarma Distribuzione e le farmacie sono vicine ad AISM e alla ricerca scientifica e lo hanno manifestato con un fiore, la Gardenia.