AIL Cuneo e AVIS di Marene insieme per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue e del midollo osseo

"Insieme facciamo scorrere la vita" è il titolo della serata informativa che AIL di Cuneo e AVIS di Marene hanno organizzato a Marene il 16 gennaio alle ore 21, nell'Auditorium S.Giuseppe in Via Cravetta 2 (ingresso libero – non occorre prenotarsi).

L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione e i giovani in particolare alla donazione di sangue e di midollo osseo. Interverranno gli esperti dott. Roberto Sorasio, ematologo, Lorenzo Comba, Dirigente SC Immunoematologia e Trasfusionale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, Anna Rubino, presidente AIL di Cuneo, Giuseppe Rabbia, presidente dell' AVIS di Marene.

Per promuovere la cultura del dono occorre informare nel modo corretto e sensibilizzare ai valori della gratuità e dell'impegno. Solo insieme, dunque, si può davvero fare scorrere la vita!