Lions e Leo Club Mondovì Monregalese alla Cittadella della Carità

Il Lions Club Mondovì Monregalese, rappresentato dal presidente Paolo Gastaldi, insieme al Leo Club Mondovì Monregalese, con il presidente Alessandro Conti, ha vissuto un importante momento di solidarietà concreta, inserito nella Settimana Lions dedicata alla Lotta contro la Fame nel Mondo.

Presso la Cittadella della Carità di Mondovì, è stato consegnato simbolicamente un assegno di 1.120 euro, che erano stati raccolti nella serata degli auguri di Natale.

I soci presenti hanno potuto conoscere da vicino le attività della Cittadella: dal Centro di Ascolto alla Mensa, dall’Accoglienza Notturna (8 posti letto) alla scuola di italiano e di cucito.

La somma sarà utilizzata per acquistare nuovi arredi destinati a una stanza del Centro di Accoglienza Notturna, contribuendo a migliorare l’accoglienza delle persone più fragili.

La serata è poi proseguita con la conviviale, nella quale ha illustrato nei dettagli l'operato e gli obiettivi il direttore Marco Fulcheri, con Franco Costamagna e Teresa Rota, rappresentanti della Cittadella della Carità.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dei Lions e Leo Club nel trasformare i valori della solidarietà in azioni concrete a favore del territorio.