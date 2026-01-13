Chef in aula: la solidarietà entra nell'Istituto Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì

Lo scorso giovedì le cucine e le aule dell’Istituto Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì hanno ospitato due incontri ad alta valenza formativa dedicati agli studenti e alle studentesse del quarto anno, nell’ambito del percorso di Educazione Civica.

Protagonisti della giornata sono stati il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze (DSE) di Fic, la Federazione Italiana Cuochi e la realtà sociale Panaté, esempio virtuoso di impresa nata in carcere e oggi attiva sul territorio.

Ad aprire gli interventi sono stati gli chef del DSE Piemonte e Valle d’Aosta, guidati dal presidente regionale Stefano Timpani, insieme agli chef Andrea e Giancarlo Bertolino, Enzo Aschero e alle lady chef Silvia Facello e Marta Gattoni. Durante l’incontro è stata illustrata la missione del Dipartimento, struttura operativa della Federazione Italiana Cuochi che, grazie a professionisti formati e coordinati con la Protezione Civile, interviene nelle emergenze fornendo assistenza alimentare alle popolazioni colpite da calamità naturali e crisi umanitarie, in Italia e all’estero. Sono stati ricordati, tra gli altri, gli interventi in occasione del terremoto di Amatrice, delle alluvioni in Emilia e durante il conflitto in Ucraina.

La seconda parte della giornata è stata dedicata a Panaté, società benefit nata nel 2019 presso la Casa Circondariale di Cuneo ed oggi presente anche nelle carceri di Fossano e Torino, oltre che con un laboratorio esterno a Magliano Alpi. L’obiettivo è creare una rete nazionale di panifici in carcere, dove formazione professionale, lavoro e qualità del prodotto diventano strumenti concreti di reinserimento sociale.



A raccontare il progetto agli studenti sono stati Pietro, Alberto e Massimiliano, che hanno affiancato alla presentazione una lezione pratica, durante la quale sono stati preparati panini per hamburger e la celebre pizza alla pala Panaté, molto apprezzata da tutti i partecipanti.

L’Istituto “Giolitti Bellisario” si conferma scuola attenta, non solo alla formazione tecnica e professionale, ma anche ai valori di cittadinanza attiva, solidarietà e responsabilità sociale, offrendo ai propri studenti occasioni concrete di confronto con realtà che uniscono competenza, etica e opportunità di lavoro.