Arte solidale a Savigliano, ultime due settimane per la mostra di Picco e Campana

Resterà ancora aperta per quindici giorni la mostra benefica di Mario Picco e Giuseppe Campana allestita da Oasi Giovani di Savigliano nei locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi 47. L'allestimento – visitabile fino a fine mese – ha una finalità benefica: i proventi serviranno a sostenere le attività della Comunità genitore-bambino “Sergio Cravero”.

La mostra è visitabile, ad ingresso libero, il martedì ed il venerdì mattina dalle 9 alle 12.30, ed il lunedì ed il mercoledì dalle 14.30 alle 17.

Come accaduto nelle scorse settimane del periodo natalizio, i visitatori possono proporre un'erogazione liberale in busta chiusa per i quadri che desiderano avere, e l'opera sarà assegnata a chi avrà formulato l'offerta più alta. Una prima apertura delle buste si è già tenuta l'Antivigilia di Natale, un'altra avverrà al termine dell'esposizione.