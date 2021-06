Mattinata di euforia e cori a Cuneo: gli studenti festeggiano l'ultimo giorno di scuola

Ultimo giorno di scuola e giochi ormai fatti per gli studenti di Cuneo, che oggi hanno invaso la città a centinaia, fin dalle 8.

Molti seduti al bar, altri in giro con le radio, a cantare e urlare slogan liberatori al termine di un anno scolastico, per loro, particolarmente segnato dalla pandemia, che li ha visti per molti mesi in dad, chiusi in casa e impossibilitati ad incontrarsi o a spendere del tempo insieme.

Un'euforia palpabile e la voglia di tornare a prendersi i propri spazi di vita e di socialità.