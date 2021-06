Fossano presenta la tappa iniziale del Giro Donne 2021 [FOTO]

Nella serata di ieri una presentazione in grande stile per la prima tappa del Giro d’Italia Donne 2021. Sul palco della città degli Acaja sono salite 3 ospiti d’eccezione quali Marta Bassino, Elisa Rigaurdo e Stefania Belmondo.

“Qui è dove mi sento a casa”, dice un’emozionata Marta Bassino. “Essere stata nominata ambasciatrice della Granda è una cosa bellissima essendo un territorio che sento mio.”, La giovane campionessa italiana ha in comune con la città degli Acaja il preparatore atletico Marco Giordano, cuneese e originario proprio di Fossano.

In breve sequenza sono salite sul palco altre due simboli dello sport italiano come Stefania Belmondo e Elisa Rigaudo. “Essere stata insignita dal presidente della Repubblica prima dell’onorificienza di Commendatore poi di Cavaliere della Repubblica è un grande onore.”, ricorda la Belmondo. “Non posso dimenticare quando l’inno italiano suonava per me. In quel momento avrei voluto su quel gradino del podio tutte le persone care.”

Ripercorre la sua carriera anche l’ex marciatrice Elisa Rigaudo, che sul palco di Fossano dichiara: “Ho conosciuto la marcia per caso, coprendo quel ‘buco’ che nessuno voleva coprire. All’inizio questo sport non mi entusiasmava, poi i risultati hanno dato una mano. Un grosso aiuto l’ho avuto anche dal ct della nazionale Sandro Damilano, che abitava a pochi chilometri da casa mia.”

“Sentivo molto il suo legame alla provincia; ogni volta che tornavamo da una lunga trasferta rivedere le nostre montagne era sempre un’emozione.”

L’evento ha anche simbolicamente sancito il passaggio di consegne tra Salvatore Brugaletta e Giuseppe Guerra circa la direzione generale dell’ASL CN1. Molte le autorità presenti alla serata, a partire dalla Giunta del Comune di Fossano, presente al completo e il sindaco di Cuneo Federico Borgna. Gli interventi sono stati intervallati da piacevoli intermezzi musicali orchestrati da Raffaella Buzzi e Luca Allievi.

Sul finire della serata è stata annunciata un’esibizione che avverrà nella ‘notte rosa’ a precedere la partenza del giro. Sul palco di Fossano, l'1 luglio, salirà Cristina d’Avena assieme ad altri cantanti e comici che contribuiranno a rendere speciale l’evento.

Intanto si parte già da questa sera con il primo evento stagionale targato Fondazione Fossano Musica. Sul palco, assieme alla Fondazione, i ragazzi dell’Istituto Paglieri.

Il calendario del mese di giugno: (tutti i concerti si terranno in piazza Castello; per info e prenotazioni consultare il sito fondazionefossanomusica.it)

11 giugno: Istituto Comprensivo Paglieri con Fondazione Fossano Musica

12 giugno: Concerto banda Arrigo Boito per il 170esimo anniversario S.O.M.S.

21 giugno: Simone Cristicchi e la FFM ‘un giorno sulla terra’

26 giugno: VoXes e RebelBit in Vocalmente Concept

27 giugno: Kor in Vocalmente Concept