"Fuori e dentro": ad Alba la mostra fotografica di Daniele Robotti racconta il confine tra carcere e libertà

Sabato 7 febbraio, dopo l'incontro "La Casa di reclusione G. Montalto di Alba, tra attualità e futuro”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e i referenti del “Tavolo carcere”, è stata inaugurata, alla Biblioteca Civica G. Ferrero, la mostra fotografica: “Fuori e dentro: due mondi in dialogo”.

La mostra sarà visitabile, fino al 7 marzo, durante l’orario di apertura della Biblioteca Civica G. Ferrero di Alba (martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30 e 14-18; giovedì 9-13.30 e 14-19; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi).

Il progetto del fotografo Daniele Robotti, vuole essere un invito a esplorare, attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, il delicato confine tra la realtà della reclusione e il mondo esterno.

"Fuori-dentro" è un progetto che percorre la frattura esistenziale creata dal carcere: da una parte il mondo esterno che procede incessante, dall'altra una realtà sospesa dove il tempo assume altre dimensioni.



Le fotografie esposte, tutte in bianco e nero, indagano come il "fuori" viva nell'immaginario dei detenuti attraverso istantanee, lettere e ricordi, diventando presenza costante proprio nella sua assenza. Gli affetti familiari si trasformano: condensati in visite limitate e parole preziose, ridefiniscono ruoli e relazioni in un contesto regolamentato. Al centro c'è l'identità divisa del detenuto, sospeso tra due mondi: una parte ancorata alla vita esterna, l'altra adattata alle logiche carcerarie. Le temporalità divergono drammaticamente: dentro, giorni ripetitivi e attese interminabili; fuori, un mondo che evolve, stagioni che cambiano, figli che crescono. Il "fuori" rappresenta l'orizzonte del ritorno, carico di speranze e timori: il desiderio di reintegrazione ma anche la paura dello stigma, la sfida di ricostruire la propria esistenza in un mondo mutato durante l'assenza. Prepararsi al ritorno significa mantenere vivo il dialogo con quella realtà esterna e coltivare le risorse per ricominciare oltre le mura.

Daniele Robotti è un fotografo professionista con trent’anni di esperienza sul campo, dalla fotografia di cronaca ai viaggi, dal reportage sociale alla fotografia naturalistica. Attualmente la sua produzione fotografica è orientata su storie e soggetti legati alle aree dell’inchiesta, del ritratto e della fotografia fine-art.