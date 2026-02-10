Fondazione Mirafiore di Fontanafredda: giornalismo e magia di Tim Burton nel weekend

Proseguono gli appuntamenti del Laboratorio di Resistenza permanente organizzato dalla Fondazione Mirafiore di Fontanafredda. Sabato 14 febbraio alle ore 18:30, protagonista sarà il giornalismo con Agnese Pini, direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, tra le voci più autorevoli del panorama italiano.

L’incontro, intitolato “L’etica del domandare”, sarà occasione per riflettere sul mestiere del giornalista nell’era della rete, delle agende politiche e della necessità di offrire ai cittadini strumenti affidabili per navigare il presente. Verrà presentato anche il suo libro “La verità è un fuoco” (edito da Chiarelettere), un invito a custodire la verità come un fuoco vivo, alimentato da domande giuste, curiosità e rigore etico.

La programmazione per i più piccoli continua domenica 15 febbraio alle ore 16:30, con Daniela Febino e il Collettivo Scirò nello spettacolo “Creature immaginarie e altre visioni”, ispirato all’universo di Tim Burton. Un viaggio tra personaggi eccentrici e atmosfere surreali che celebra l’immaginazione, perfetto per il Carnevale, invitando grandi e piccini a scoprire la bellezza dietro ciò che appare “strano”.

A fine spettacolo, su prenotazione, sarà possibile gustare una merenda all’Osteria Disguido. Entrambi gli eventi sottolineano l’impegno della Fondazione nel coniugare riflessione culturale e momenti di svago familiare.