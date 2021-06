I Cuochi Piemontesi premiati come migliore Unione regionale dell'area Nord

Martedì 8 giugno a Roma si è svolta l'assemblea Nazionale Fic, Federazione Italiana Cuochi. I delegati delle unioni regionali si sono trovati nello splendido contesto della capitale per discutere e progettare.

Molti gli ospiti intervenuti tra cui il ministro Matteo Salvini e la sindaca Raggi.

Si è trattato del primo evento completamente in presenza da molto tempo: “è stato un modo per ritrovarsi e per poter riabbracciare il sapore di stare insieme”.

Durante questo avvenimento, la Federazione Italiana Cuochi ha conferito alcuni riconoscimenti per chi si è distinto in vari ambiti: dalle associazioni provinciali, a quelle regionali, fino alle estere; riconoscimenti molto importanti che aiutano a valorizzare il territorio.

Per la prima volta all'Unione regionale Cuochi Piemontesi è stato conferito il riconoscimento di miglior Unione regionale dell'area Nord: un grande successo per il direttivo dell'Unione capitanata da Stefano Bongiovanni.

"Il merito è di tutti noi, siamo un'ottima squadra", ha commentato Bongiovanni, il quale - insieme al direttivo dell'Unione regionale - ha istituito associazioni precedentemente decadute. Inoltre, in questi giorni si sta convalidando la nascita di nuove sul territorio piemontese. “Grazie al lavoro delle associazioni provinciali e dei loro direttivi. E un grazie ai nostri associati, il cuore della nostra Famiglia”.

Anche il Governatore del Piemonte Alberto Cirio ha fatto i complimenti scrivendo sui social: “Complimenti e avanti tutta! Un altro orgoglio piemontese. Vi aspetto in Regione”.