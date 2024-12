Isabella Bodino, presidente di Confapi Donne “Supportiamo in vari modi l’imprenditoria femminile" [VIDEO]

La serata dedicata alla cena di Natale di Confapi Cuneo è stata l’occasione per gli imprenditori associati di incontrarsi, “fare gruppo” e conoscere i componenti della giunta, i presidenti Unioni di categorie e nel contesto, i due nuovi presidenti, Isabella Bodino, quest’anno eletta al vertice di ConfapiD e Davide Bima, neo presidente dei Giovani Imprenditori.

Nella bellissima location del ristorante Garden dell’Albergo Agenzia di Pollenzo, Patrimonio Mondiale UNESCO tra le “Residenze Sabaude” e sede dell'Università di Scienze Gastronomiche e della Banca del Vino, l’evento ha ottenuto un grande successo, grazie ai numerosi partecipanti, alla simpatia di Luca Galtieri, attore e inviato di Striscia la Notizia, e alla lotteria, che ha permesso di creare un clima amichevole in sintonia con il Natale ormai alle porte.

Gli associati hanno dunque conosciuto più da vicino la presidente del gruppo Confapi Donne, imprenditrice con le idee chiare e la giusta personalità.

Isabella Bodino è una delle fondatrici di Inanna s.r.l, azienda specializzata nella salute femminile attraverso corsi, blog, podcast, fitoterapici e neurocosmetici e del centro Mirya. È anche una Coach strategica e si occupa di sessuologia clinica.

Recentemente è stata eletta alla guida di ConfapiD, il gruppo dedicato all’imprenditoria femminile di Confapi Cuneo. A margine della cena associativa di Natale ha dichiarato:

“Il gruppo ConfapiD è attivo a livello territoriale e nazionale. Tutte insieme cerchiamo di essere una voce potente per chiedere più agevolazioni per le donne che lavorano, come ad esempio i Microninidi, per permettere alle donne una scelta più libera. Siamo parte attiva, per la promozione della sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro e cerchiamo di portare nelle aziende la consapevolezza che le donne non devono più essere sottoposte a ricatti, pressioni, o attenzioni indesiderate da parte di colleghi o superiori. Supportiamo in vari modi l’imprenditoria femminile e spesso le nostre associate ricevono premi anche a livello internazionale. Per un’imprenditrice essere associate a Confapid può fare davvero la differenza”.

Gli strumenti di Confapi Donne