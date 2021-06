Mondovì: il Lions Club premia chi si è messo a servizio della comunità nell'emergenza Covid-19

Un riconoscimento a tutti coloro che si sono impegnati a servizio della comunità che ha dovuto affrontare la lotta contro il Covid 19: questo è stato l'obiettivo condiviso da tutti i soci del Lions Club Mondovì Monregalese. In questo anno sociale che è stato per il Club il 51º anno dalla fondazione, il presidente Angelo Bianchini ha consegnato una targa del Lions perché non si dimentichi il grande impegno sociale in questo anno 2020/2021.



Presenti e sempre attivi in campo sociale i giovani del Leo, con la presidente Beatrice Usseglio.



Il Sindaco di Mondovì Paolo Adriano ha evidenziato come l'associazionismo si è rivelato fondamentale in questo periodo complesso ed il Presidente Lions di Zona Michele Girardo ha portato i saluti del Governatore Distrettuale Senia Seno sottolineando la finalità principale del Lions: essere a servizio della comunità.



Il presidente Bianchini ha evidenziato: “Ringraziamo i soci con i quali siamo sempre stati in contatto tramite incontri su piattaforma informatica. I meeting in presenza sono fondamentali per la crescita ed il rafforzamento dello spirito associativo di un Club ed insostituibili fattori di aggregazione sociale . Come cittadini abbiamo l’obbligo morale di consegnare un riconoscimento d’onore a tutti quelli che hanno sostenuto e continuano a sostenere di persona, in prima linea, ed in differenti ruoli, la lotta alla pandemia".

"Il Lions Club Mondovì Monregalese vuole ringraziare i nostri carissimi soci Lions Enzo Garelli ed Enrico Ferreri che nel corso dell’emergenza dovuta al Covid 19 hanno dimostrato, oltre le loro indubbie doti umane e professionali anche di saper mettere in pratica lo spirito lionistico del We Serve".



"Per tutta la Struttura dell’ASL CN1, rappresentata dal Direttore dottor Salvatore Brugaletta. e dal nuovo Direttore Generale dottor Giuseppe Guerra, il Lions Club Mondovì Monregalese vuole esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale sanitario e tecnico dell’ASL CN1 che si è impegnato in prima persona con grande professionalità, con enorme spirito di abnegazione e con profonda umanità nella lotta contro il Covid 19, lo stesso ringraziamento va a tutto il Personale Medico rappresentato dalla dottoressa Stefania Magliano,​ a tutto il Personale Infermieristico rappresentato dalla dottoressa Cristina Franco, a tutto il Comitato Locale Croce Rossa di Mondovì rappresentato dalla Presidente Lina Turco e a tutti coloro che sempre attivamente si impegnano nella Protezione Civile di Mondovì”.