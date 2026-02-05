Anche nel 2026 nel Monregalese torna la Settimana del Banco Farmaceutico.

Dal 10 al 16 febbraio, saranno nove le farmacie aderenti in zona: Gasco (Mondovì Altipiano), Porta di Breo (Mondovì Breo), Aragno (Mondovì Piazza), Santa Lucia (Villanova Mondovì), Schellino (Dogliani), Andreis (Carrù), Manassero (Carrù), Denina (Frabosa Sottana e Prato Nevoso), Mana (Rocca de’ Baldi-Crava) dove numerosi gruppi di volontari e associazioni saranno presenti per informare e coinvolgere la clientela a favore dell’iniziativa solidale, in collaborazione con i Farmacisti presenti.

I prodotti raccolti saranno distribuiti in zona alle seguenti strutture: Casa di Riposo Sacra Famiglia di Mondovì, Comunità Papa Giovanni XXIII di Farigliano (Mellea) e Mondovì (Borgo tiro a segno), Casa Sacra Famiglia di Sant’Albano Stura (Suor Lidia), Casa di Riposo San Giuseppe di Dogliani.

"La Settimana di Raccolta del Farmaco in questi anni ha registrato un successo crescente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di farmacie e volontari, riscuotendo sempre maggiori adesioni da parte dei cittadini donatori – affermano dal Banco Farmaceutico -. Tutta la professione è da sempre vicina a questa iniziativa in cui si esprime in modo perfetto la vicinanza del farmacista alla comunità e che testimonia quanto sia forte lo spirito di solidarietà nel nostro Paese. È necessario fare fronte comune per contrastare il drammatico fenomeno della povertà sanitaria che interessa sempre più famiglie, anche per effetto della crisi economica causata dalla pandemia. Ringrazio tutti i farmacisti e volontari che si sono messi a disposizione, e i cittadini che doneranno i medicinali necessari a sostenere chi è più vulnerabile".

Dal 2000, ogni anno, a Febbraio, circa 25.000 volontari in Italia collaborano con il Banco Farmaceutico, presidiando le 5.700 farmacie che aderiscono all’iniziativa e invitando i cittadini a donare uno o più farmaci (di “fascia C”, a pagamento, senza obbligo di ricetta).

Ogni realtà caritativa è collegata a una o più farmacie della propria provincia, dove il farmacista e i volontari, in base alle indicazioni ricevute dalle associazioni benefiche, indirizzano il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

La raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 25 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni di farmaci, pari a un valore di superiore a 24,5 milioni di euro. Nell’edizione dell’anno scorso 2025, vi è stato un significativo ed importante incremento di donazioni, tanto da superare ogni aspettativa: infatti nella zona monregalese sono state raccolte 1.474 confezioni di farmaci (contro le 1.170 dell’edizione 2024).

"Un grazie di cuore giunga a tutti i farmacisti che ospiteranno l’iniziativa e che hanno versato un loro contributo per supportare l’attività del Banco Farmaceutico (rinunciando a una parte significativa del loro utile), nonché a tutti i volontari e associazioni che collaboreranno e agli enti affiliati, che con il loro lavoro quotidiano provvederanno a ridurre la povertà sanitaria nelle nostre zone, ma un grazie sincero giunga soprattutto a tutti i donatori che con generosità offriranno un sorriso e un farmaco".