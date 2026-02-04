 / Solidarietà

Solidarietà | 04 febbraio 2026, 14:40

Autismo Help lancia una nuova sfida di inclusività a tutte le scuole della provincia di Cuneo

L’associazione, che da 25 anni si occupa di tutelare le persone con autismo e le loro famiglie,anche quest’anno propone l’iniziativa “Un Mosaico di Classe!” nell’ambito del progetto “Amici Speciali”

Autismo Help lancia una nuova sfida di inclusività a tutte le scuole della provincia di Cuneo

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, con la partecipazione di diverse decine di istituti scolastici di tutta la provincia di Cuneo, l’associazione Autismo Help torna a proporre l’iniziativa “Un Mosaico di Classe!” con una nuova ed avvincente sfida di creatività e inclusività rivolta a tutti i bambini e ai loro insegnanti delle scuole dell’Infanzia e della Primaria della Granda.

Anche per l’edizione 2026, l’attività proposta è la conclusione di un percorso di sensibilizzazione promosso dall’associazione (che da 25 anni si occupa di tutelare e supportare lle persone con autismo e le loro famiglie ndr) e raccontato nel libretto illustrato dal titolo “Amici Speciali - quando la buona scuola supera le barriere della diversità”: una storia semplice, ma che parla al cuore e invita a riflettere sulla tematica dell’inclusione. Le copie del libretto con la storia di “Amici Speciali” sono completamente gratuite (è possibile avere anche il DVD audio-video con un piccolo contributo spese ndr) per le scuole che ne fanno richiesta e che vogliono così mettersi in gioco, affrontando in classe una tematica molto delicata, quella dell’inclusione sociale nel rispetto della diversità propria di ogni individuo. 

Quest’anno, i bambini e i ragazzi delle scuole che aderiranno saranno chiamati a realizzare il loro mosaico in cui rappresentare il “segreto dell’amicizia”: qual è il ‘segreto’ che rende un’amicizia davvero speciale?

“Visto il grandissimo riscontro delle passate edizioni e su precisa richiesta di molti insegnanti che non vedevano l’ora di cimentarsi in una nuova ‘sfida’ con i loro alunni, con enorme piacere riproponiamo anche quest’anno questa iniziativa nata alcuni anni fa, osservando, da mamma l’esperienza nella scuola materna di mio figlio – spiega Erica Marabotto, presidente di Autismo Help e autrice del progetto. - I pensieri, le ansie e le preoccupazioni legati alle difficoltà che maestri e coetanei avrebbero potuto avere interagendo con mio figlio ha fatto nascere in me la volontà di far qualcosa di concreto per “semplificare” in qualche modo la vita degli insegnanti e per spiegare ai coetanei, il “perchè” e il “come” ci si relaziona con il loro compagno speciale”.

Il progetto, realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Società Solidale di Cuneo, con la collaborazione di Asl CN1 e C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger) di Mondovì ed approvato dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), vivrà la sua seconda fase nelle prossime settimane quando verrà allestita una mostra aperta al pubblico nella quale verranno esposti gli elaborati ammessi a cui seguirà la cerimonia di premiazione alla quale saranno invitati tutti i partecipanti all’iniziativa.

Le scuole, gli insegnanti e i genitori che fossero interessati a partecipare, ma anche solamente per avere maggiori informazioni al riguardo, possono inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@autismohelp.it


 

cs

