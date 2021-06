Savigliano, dal 19 giugno la mostra "Rosa Sonora"

Il museo ospita dal 19 giugno al 18 luglio 2021 la nona edizione di "ROSA SONORA", mostra di strumenti musicali, a cura del Civico Istituto Musicale "G.B. Fergusio". La mostra si sviluppa attraverso un percorso cittadino che tocca oltre il Museo, la Torre Civica e il Teatro Milanollo.

Questa edizione racconta e descrive la letteratura dei chitarristi compositori e la storia dei liutai del periodo del primo Ottocento con particolare attenzione (come per le mostre precedenti) a quelle piemontesi. L’emigrazione di musicisti e liutai verso gli Stati confinanti (soprattutto Francia e Austria) si rese necessaria al fine di dare risalto al repertorio strumentale solistico e cameristico, soffocato in Italia, dal netto predominio del canto lirico. La mostra tratterà anche questo argomento.

Vista la ricorrenza del bicentenario dei moti del 1821, questa edizione curerà in particolare la figura del Patriota saviglianese Conte Santorre di Santarosa (clarinettista e chitarrista), Giuseppe Mazzini (chitarrista), Simone Schiaffino (chitarrista) e della cantante lirica Teresa Bellòc (cantante lirica - Una giacobina piemontese).

Verranno proposti alcuni concerti in cui saranno eseguite musiche tratte dal loro repertorio.

Corredano la mostra il laboratorio del liutaio, la fattura delle rosette in madreperla, le chitarre dipinte e altre sorprese......

Inaugurazione Sabato 19 giugno ore 16 (su invito)

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica nei seguenti orari:

sabato 15-18,30

domenica 10- 13 15 - 18,30.

Visto il percorso itinerante è richiesta la prenotazione obbligatoria sulla piattaforma EventBrite o tramite telefono ai n. 347 5794078 - 0172 712269 (dal martedì al venerdì orari 9,30-12,30 / 14,30-17,30)

Ingresso Gratuito.

Possibilità di visitare il museo/gipsoteca ad ingresso ridotto