Le iniziative della Città di Mondovì per la Giornata della Memoria

«Ancora una volta la nostra Comunità si appresta a celebrare la Giornata della Memoria attraverso un programma ricco di storie, eventi e testimonianze, affinché il monito di Primo Levi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” non venga mai meno» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. «In una contemporaneità purtroppo contraddistinta da una drammatica deriva bellica in tante aree del mondo, diventa fondamentale tenere accese le luci della cultura e della conoscenza, al fine di scongiurare un nuovo tracollo verso quella deumanizzazione che ha sconvolto le società del secolo scorso. Per questo, allora, ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati nell’organizzazione di appositi momenti di riflessione e invitiamo fin da ora i Monregalesi a prendere parte alle varie celebrazioni proposte».

Diverse, dunque, le iniziative organizzate per la ricorrenza. Si inizierà sabato 24 gennaio con l’itinerario “Mondovì Città della Memoria” a cura dall’Istituto Comprensivo Mondovì 2. I “Ragazzi delle Pietre” accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta delle Targhette della Memoria installate nel centro storico di Breo. Ritrovo davanti all’Infopoint di corso Statuto 26/C alle ore 10.30. Lunedì 26 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Baretti, invece, presentazione del libro “La ragazza con la fisarmonica. Dall’orchestra di Auschwitz alla musica rap” ((Edizioni SEB27) e proiezione del documentario “Esther che suonava la fisarmonica nell’orchestra di Auschwitz” (Feliz Video), entrambi ispirati alla vicenda di Esther Béjarano. Interverranno la giornalista Antonella Romeo e la regista Elena Valsania, per una serata promossa dalla Sezione A.N.P.I. di Mondovì in collaborazione con il Coordinamento Donne in Cammino per la Pace di Mondovì.

Martedì 27 gennaio, ancora, deposizione delle corone di fiori presso la stele esterna del cimitero urbano (ore 8.30) e presso il monumento “Morti per la Libertà” dell’Altipiano (ore 08.45), con successiva posa delle targhette in memoria di Carlo Cappelletti (ore 9.00 in piazza Toscana 1) e di Michele Tabor (ore 9.30 in via Piandellavalle 4). Alle ore 10.00, poi, deposizione della corona di fiori presso il Monumento alla Shoah della scuola media “Anna Frank” e, alle 10.15 all’interno del medesimo istituto scolastico, spazio allo spettacolo degli studenti “Come nani sulle spalle dei giganti”.

Giovedì 29 gennaio, infine, alle ore 18.30 presso l’Istituto Archè, presentazione del libro “Dal giardino all’inferno” (Bollati Boringhieri) con la presenza dell’autrice, Mara Fazio, in dialogo con il prof. Stefano Casarino. Iniziativa organizzata e promossa dallo stesso Istituto Archè.