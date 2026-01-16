Piasco, dal 31 gennaio torna il Teatro Piemontese

Piasco si prepara a vivere un mese all’insegna della cultura e della tradizione dialettale con la 30ª edizione della Rassegna di Teatro Piemontese, in programma dal 31 gennaio al 28 febbraio.

Cinque appuntamenti, tutti di sabato alle 21, animeranno la Sala Polivalente “Dottor Serra”, confermando un evento ormai storico e molto atteso dal pubblico non solo piaschese.

La rassegna è organizzata da Agnese Garnero vedova del compianto Polo Mattio che era stato il promotore, assieme alla Pro Loco e con il sostegno del Comune di Piasco, e si propone di valorizzare il teatro dialettale piemontese, dando spazio sia a compagnie già conosciute sia a nuove realtà.

Il programma prevede cinque commedie in piemontese:

Sabato 31 gennaio – N’euv’d doi ross, della compagnia Il Nostro Teatro di Sinio

Sabato 7 febbraio – Alla pensione dell’Uovo Dorato, della compagnia teatrale di Moncalieri J’Amis del Borg APS

Sabato 14 febbraio – Merceria Tote Poutosse – Boton, liasse… e lengasse!, della compagnia teatrale di Carmagnola J’Amis del Teatro

Sabato 21 febbraio – Il padre della sposa, della compagnia teatrale di Pianfei Scrussia

Sabato 28 febbraio – Tüt per ’n mort, della compagnia teatrale di Fossano La Corte dei Folli

“Le prime due compagnie sono già state ospiti della rassegna nelle scorse edizioni – spiega Agnese Garnero – mentre le altre tre rappresentano una novità, per dare la possibilità a più gruppi teatrali di esibirsi e al pubblico di scoprire nuove proposte”.

Anche quest’anno la rassegna avrà una forte valenza solidale. “Il ricavato – afferma Agnese Garnero – sarà devoluto all’associazione Papa Giovanni XXIII, che sostiene sul nostro territorio la Cooperativa Il Casolare, realtà importante sulla strada tra Piasco e Costigliole Saluzzo. È un modo per unire cultura e attenzione al sociale, come avrebbe voluto mio marito Paolo.

Questa rassegna è il frutto di un grande lavoro di squadra – conclude Garnero – insieme alla Pro Loco di Piasco e in particolare a Michele Brugiafreddo e Matteo Dalmasso, che mi aiutano nella gestione della biglietteria, a Federica Garnero per la prevendita in biblioteca e a tutto il team di volontari che rende possibile ogni edizione e che ringrazio per il supporto che mi danno”.

La prevendita degli abbonamenti inizierà sabato 17 gennaio alla biblioteca civica di Piasco, dalle 15 alle 17,30, mentre i biglietti singoli saranno disponibili a partire da sabato 24 gennaio sempre allo stesso orario in biblioteca

Il costo è di 8 euro per il singolo spettacolo e 35 euro per l’abbonamento alle cinque serate.