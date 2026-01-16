Occa di Envie celebra Sant’Antonio Abate tra fede, tradizione e solidarietà

La comunità parrocchiale di Santa Maria della frazione Occa di Envie si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e simbolo di vita rurale e tradizione contadina.

Domenica mattina 18 gennaio, la celebrazione inizierà con la messa alle 10.

Al termine della funzione saranno impartite la benedizione degli animali domestici e la benedizione e distribuzione del tradizionale pane di Sant’Antonio, il “caritun”, segno di devozione e condivisione che da generazioni accompagna questa ricorrenza.

A seguire, sul sagrato della chiesa, si svolgerà il tradizionale “incanto”, momento originale e molto atteso dalla comunità. Si tratta di una sorta di asta popolare, durante la quale vengono “battuti” prodotti alimentari, oggetti e doni offerti dai fedeli. Tra momenti di festa e spirito di aggregazione, l’incanto diventa un’occasione di incontro e di solidarietà: il ricavato, infatti, sarà interamente destinato alle necessità della parrocchia.



