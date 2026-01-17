Torna il carnevale di Caraglio: si parte venerdì 6 febbraio

Il carnevale ritorna a Caraglio nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Quest’anno le maschere del paese ed il loro seguito sono:

ROLDANO: Francesco Garino – anno 2001 - Caraglio – Dipendente

CECILIA: Elisabetta Bottasso – anno 2000 – Paschera S. Carlo – Operatrice Turistica

PAGGETTA: Giulia Cometto – anno 2001 – Fossano - Impiegata

PAGGETTA: Alice Baccuini – anno 2003 – S. Rocco Bernezzo - studente

PAGGETTA: Rebecca Spaccavento – anno 2001 – Caraglio - Impiegata

PAGGETTO: Luca Aimar – anno 1998 - Caraglio – Imprenditore

PAGGETTO: Gabriele Bagnis – anno 2002 – Caraglio - Impiegato

PAGGETTO: Francesco Beltramo – anno 1998 – Borgo San Dalmazzo – Impiegato

Le serate che anticiperanno la sfilata avranno luogo entrambe al palazzetto Polivalente di Via Bernezzo.

Si inizierà venerdì 6 febbraio alle 14 con la festa di carnevale per i centri socio assistenziali del territorio.

Alle 18,30 avrà luogo l’estrazione dei buoni acquisto del concorso natalizio dell’associazione Commercianti La Finestra per poi la sera proseguire con il veglione carnevalesco.

La cena con le maschere ed i Commercianti inizierà intorno alle 20.30 ( tris di antipasti piemontesi, lasagne al forno, formaggio, risole 15 € /gradita la prenotazione) a cui seguirà la consegna delle chiavi da parte del Sindaco a Cecilia, Roldano e la corte. Proseguirà la serata con un gran Party tutto da ballare “ITALIANISSIMA” e a concludere dj Marco Skarica & Marco Marzi.

Sabato 7 febbraio ad aprire i festeggiamenti saranno i più piccoli, dalle 14.30 carnevale dei bambini in collaborazione con l’oratorio parrocchiale presso il palazzetto polivalente di via Bernezzo a seguire verrà offerta la merenda a tutti i bambini.

In serata alle 21 le porte del palazzetto si apriranno per tutti quelli a cui piace la bella musica; un vero e proprio festival della musica che vedrà salire in consolle Dj Marco Marzie Dj Marco Skarica. Per tutta la notte e fino all’alba festa della birra. Grande novità di quest’ anno sarà il photo book experience a 360°.

In conclusione domenica 8 febbraio si terrà la sfilata di gruppi mascherati.

A fare da apripista sarà, come da tradizione, il CICIU, che poì sarà bruciato al termine della sfilata in Piazza Cavour intorno alle 17.00 al termine merenda sotto l’ala del mercato coperto.

Per info & prenotazioni: LARA 346 1546124 – ALESSIA 3408779704.