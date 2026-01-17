A Rifreddo torna la “festa” dei “Caritun” di Sant’Antonio

A Rifreddo ritorna, domenica 18 gennaio, la commemorazione di Sant’Antonio e con essa la tradizione della benedizione dei “Caritun”. Un evento che vede la tradizionale Santa Messa presso la cappella rossa dedicata al santo alle ore 10.30, la benedizione degli animali e successivamente anche la distribuzione dei pani e l’incanto a favore della cappella.

Caratteristica principale dell’amatissima celebrazione è la presenza del “Caritun”: un pane a forma di stella che viene benedetto e poi consegnato alle popolazione dietro corrispettivo di un offerta.

Una tradizione che pone questa originale festa in relazione con le finalità di aiuto ai poveri che da sempre la chiesa ed i religiosi svolgono.

Infatti, nei tempi andati era usuale nella giornata dedicata a Sant’Antonio Abate offrire ai poveri un po’ di pane. Un gesto di carità che nel corso degli anni ha fatto assumere al pane donato il nome di “Caritun” e che all’epoca attuale si concretizza una bella celebrazione che unisce gli aspetti religiosi con quelli sociali.

Sarà già possibile ritirare i “caritun” alla messa prefestiva di sabato 17 gennaio alle ore 16 presso la chiesa di “Maria Regina”.

In caso di maltempo, la santa messa e l’incanto di domenica 18 febbraio saranno svolti presso la parrocchia in piazza della Vittoria.