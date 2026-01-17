L'outdoor con ciaspolate ed escursioni si contende il fine settimana nel Cuneese con mostre e presepi

“Fitwalking del Cuore” a Saluzzo, il famoso motoraduno “Agnellotreffen” in alta valle Varaita e i numerosi eventi legati alla festa di Sant’Antonio Abate caratterizzano il terzo week end del 2026 in Granda.

Molti teatri ospitano rappresentazioni, commedie e concerti, mentre si rinnovano alcune delle mostre presenti sul territorio cuneese.

Gli ultimi presepi ancora esposti, (consultare www.presepiingranda.it/ per gli orari), laboratori, eventi outdoor come ciaspolate o competizioni sulle nevi, completano il panorama di manifestazioni in provincia, da programmare sempre con un occhio alle previsioni del tempo.

A tutti un buon week end!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

TRA LE PAGINE DI UNA VITA

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, visite guidate alle ore 15.30 e 17 presso il Museo Casa Galimberti, nell'81° anniversario della morte di Duccio Galimberti, per la mostra “Tra le pagine di una vita”, percorso nato dal lavoro intenso e sensibile degli studenti del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo. Ingresso libero.

CUNEO

N RAM SECH

Sabato 17 gennaio, alle ore 21, al teatro Toselli, la compagnia Nuova Filodrammatica Carruccese porterà sul palco la commedia in piemontese “N ram sech”. Info: 347 87 38 733.

CUNEO

NATURALIS

Sabato 17 gennaio, alle ore 17, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "Naturalis". Lo spettacolo, della compagnia Dispari Teatro, sarà un viaggio alla scoperta della vita, e fa parte della rassegna "Teatro a quattro gambe", per bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni. Info: https://www.melarancio.com/



CUNEO

LABORATORIO PER BAMBINI

Domenica 18 gennaio, alle 10 e alle 11, nel Complesso Monumentale di San Francesco, attività musicali e laboratorio per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, alla ricerca dei suoni nascosti tra i quadri della Galleria Borghese. Attività organizzata all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/



CUNEO

LA PASTRENGO

Sabato 17 gennaio, dalle 9 alle 17 e domenica 18 gennaio, dalle 9 alle 18.30, sarà aperta presso palazzo Samone in via Amedeo Rossi 4, la mostra "La Pastrengo - 90 anni di gloria". Info: https://mostracarabinieripastrengo.it/

CUNEO

CONCERTO JAZZ

Domenica 18 gennaio, alle ore 18 negli spazi del circolo ArciPelago in corso Giolitti 31, si terrà il concerto di musica jazz di Erene Mastrangeli, con l’accompagnamento di Sabrina Oggero Viale. Ingresso per soci Arci con offerta libera.

***

ALBA

MUSICA IN MUSEO

Sabato 17 gennaio, alle ore 17 si terrà il concerto "Un fiato tra le corde", con Valentina Bernardi e Gilda Gianolio e musiche delle più celebri colonne sonore rivisitate per flauto e arpa. Info: 0173/292473.

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

ARCHEOMUDI

Domenica 18 gennaio, il Museo Diocesano di Alba ripropone le visite guidate speciali al percorso archeologico accompagnati da una archeologa professionista. Due turni di visita, alle ore 15 e alle ore 16.30. Info: 345 76 42 123.



ALBA

IL PIANETA DEGLI ALBERI NASCOSTI

Domenica 18 gennaio, alle ore 16.30, al teatro Sociale “G. Busca”, si terrà lo spettacolo per famiglie “Il pianeta degli alberi nascosti, con tematica ambientale. Info: www.ticket.it

***

ALBARETTO DELLA TORRE

MOSTRA PERSONALE "MAURO STRADELLA"

Sabato 17 gennaio, presso la chiesetta dell'Immacolata, mostra personale di pittura/arte concreta di Mauro Stradella. La Mostra sarà visitabile dalle 10 alle 17. Prenotabile la visita domenicale. Info: 393 57 62 060.

***

BENE VAGIENNA

DEI LIQUORI FATTI IN CASA

Sabato 17 gennaio, alle 21, presso la Sala Don Giraudo, piazza San Francesco 3, andrà in scena "Dei liquori fatti in casa", di Remo Rostagno, Beppe Rosso, Gabriele Vacis, con Beppe Rosso. Info: 370 32 59 263 - www.mulinoadarte.com



BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari.



BENE VAGIENNA

TEATRO PER BAMBINI

Domenica 18 gennaio, alle ore 15.30, presso la sala Don Giraudo, spettacolo teatrale per bambini "I Madrigal - Storia di un Encanto".

***

BORGO SAN DALMAZZO

AEROPLANINI DI CARTA

Sabato 17 gennaio, dalle ore 16, nello Spazio Giò a Palazzo Bertello, in via Boves 4, si terrà un laboratorio per la costruzione di aeroplanini di carta. L’evento propone ai partecipanti di costruire, mettere a punto e personalizzare diversi modelli di aeroplanini di carta utilizzando diverse tecniche di piegatura. Al termine del laboratorio verrà fatta una prova generale di volo in cui si deciderà quale è il modello che vola meglio. Per info e prenotazioni: 349 75 28 085 - info@cuadri.it

***

BUSCA

HYDE CUBO MAGIA

Sabato 17 gennaio, alle ore 21, al Teatro Civico, spettacolo di magia, mix unico di logica e meraviglia in uno show che unisce il fascino del Cubo di Rubik alla magia. Info: https://www.blinkcircolomagico.it/spettacoli

BUSCA

SBAM! E LA GAIA

Domenica 18 gennaio, oltre alla visita guidata alla mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art” in Casa Francotto, esclusiva visita guidata alla prestigiosa collezione di arte contemporanea La Gaia, situata sulla collina. Tre turni di visite guidate: ore 10 - 14 - 15 con ritrovo in Casa Francotto. Durata circa due ore e mezza, includendo anche la visita guidata alla mostra. Prenotazione obbligatoria. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO

VIENI VA

Sabato 17 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Caraglio, nell’ambito della stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro, andrà in scena lo spettacolo "Vieni; va!" del gruppo musicale I Tre Lilu. Info: https://www.santibriganti.it/

***

CASTELMAGNO

ESCURSIONE NOTTURNA

Sabato 17 gennaio, con ritrovo alle ore 18 in Porta di Valle, presso il Filatoio di Caraglio, e rientro per le ore 24 (compresa cena), escursione notturna a Castelmagno, alla scoperta di una delle più belle visuali sul fondovalle e sulla pianura cuneese. Info: www.emotionalp.com

***

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.



CHERASCO

HOTEL INFINITO

Domenica 18 gennaio, alle ore 17 al teatro “G. Salomone”, il Teatro Delle Dieci presenterà “Hotel infinito”, spettacolo + merenda. Un pomeriggio, tre amici e la matematica che non piace per niente e … Info: 347 78 51 494.

***

CHIANALE

FESTA DI SANT’ANTONIO

Sabato 17 gennaio nella sala polivalente della missione ci sarà una polentata seguita da canti e balli. Domenica 18 gennaio si celebrerà l’incanto in favore di sant’Antonio.



***

CORNELIANO D’ALBA

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 18 gennaio, alle ore 16.3, nel Cinema Vekkio andrà in scena "Il Notturno... con brio!" con Laura Landi. Ingresso libero. Info: https://burattinarte.it/

***

DRONERO

JEAN GAUMY

Nel week end il Museo Mallé, espone la mostra “Jean Gaumy. Baìo e Montagna”, 44 fotografie donate da Jean Gaumy (Pontaillac, 1948), noto fotografo francese membro dell’Agenzia Magnum e dell’Institut de France (Académie des Beaux Arts). Ingresso libero. Info: 0171/909329.

***

ENVIE

SANT’ANTONIO ABATE

Domenica 18 gennaio, alle ore 10, nella cappella di Sant’Antonio Abate funzione religiosa in onore del santo protettore dei malati, dei macellai e degli animali domestici, seguita da un rinfresco, come momento di fraternità e dalla distribuzione dei "Caritun", pani benedetti secondo l'antica usanza popolare.

***

FOSSANO

BARCO DE PAPEL

Domenica 18 gennaio, alle ore 17, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, rassegna della Fondazione Fossano Musica dedicata alle melodie jazz. Il primo appuntamento del nuovo anno è Barco de Papel, un concerto–viaggio tra jazz e suggestioni centro-sudamericane. Info: https://fondazionefossanomusica.it/



FOSSANO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 18 gennaio si terrà fin dal mattino il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Info: 392 73 09 465.



***

FRABOSA SOTTANA

GRINCH VS ASSO

Domenica 18 gennaio in programma la sfida delle mascotte “Asso vs Il Grinch”. Info: www.pratonevosovillage.com



***

LIMONE PIEMONTE

POSTER STORICI

Nel week end, presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero.



LIMONE PIEMONTE

DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Sabato 17 e domenica 18 gennaio sarà visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra di pittori dall'800 ai giorni nostri. Promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo. Orario: 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/



***

MONDOVÌ

TRA SOGNO E MAGIA

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, nell’ex Chiesa di Santo Stefano, sarà aperta la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo. Orario: 10 - 13/14 -19. Info: www.belocalpiemonte.it



MONDOVÌ

CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

***

PEVERAGNO

SPUPAZZAMI DI NEVE

Sabato 17 gennaio, dalle ore 14, alla Baita della Meschie, prima edizione di “Spupazzami di neve”, con gara per la realizzazione del pupazzo di neve più bello. Evento riservato ai bambini accompagnati dalle famiglie.



***

PONTECHIANALE - CHIANALE

AGNELLO TREFFEN

Sabato 17 e domenica 18 gennaio si terrà la dodicesima edizione del Motoraduno invernale più alto d'Italia, “Agnellotreffen” a Chianale, in Valle Varaita. Info: https://www.agnellotreffen.com/

***

PRATO NEVOSO

COPPA ITALIA SNOWBOARD

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Prato Nevoso ospiterà una delle tappe della Coppa Italia Snowboard, competizione che mette in mostra il meglio di questa disciplina invernale. Atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno su un percorso tecnico e spettacolare, sarà un’occasione unica per ammirare da vicino le abilità dei migliori rider italiani. Info: https://pratonevoso.com/coppa-italia-snowboard/



PRATONEVOSO

CIASPOLATA

Sabato 24 gennaio, alle ore 9.30 si terrà a Prato Nevoso, nel cuore del comprensorio del Mondolè Ski, una ciaspolata, gratuita, aperta a tutti, promossa dal Circolo U.S. Acli La Canunia. Info e prenotazioni: 339 73 27 877.

***

SALUZZO

UN ULTIMO BICCHIERE

Sabato 17 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo, nell'ambito della Rassegna Teatro Aps Amatori Per Scelta, organizzata da Uilt Piemonte, L'Officina Culturale Aps andrà in scena con lo spettacolo "Un ultimo bicchiere" scritto e diretto da Gianluca Vitale. Info: https://www.uiltpiemonte.it/



SALUZZO

OMAGGIO A PAOLO BENVEGÙ

Sabato 17 gennaio, alle ore 21.30, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, nell'ambito del Magda Groove organizzato da Ratatoj APS, "I Benvegù" e l'Orchestra Multietnica di Arezzo daranno vita ad un omaggio a Paolo Benvegù, una delle voci più autentiche della musica d'autore italiana. Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/



SALUZZO

PARENTI SERPENTI

Domenica 18 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Marchesato di Saluzzo, l'Officina Culturale APS andrà in scena con lo spettacolo "Parenti Serpenti". Il costo d'ingresso è di 8 euro per il biglietto intero, 5 euro ridotto.



SALUZZO

FITWALKING DEL CUORE

Domenica 18 gennaio, alle ore 10, edizione numero 23, del Fitwalking del Cuore. 3 percorsi, tutti con partenza ed arrivo da Piazza Cavour a Saluzzo: 6 Km – 10 Km sino a Manta – 13 Km sino a Verzuolo. La quota iscrizione di 5 Euro verrà come sempre interamente devoluta a sostegno delle iniziative proposte dalle scuole e dalle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni. Info: https://www.facebook.com/Fitwalkingdelcuore/?locale=it_IT

***

SAVIGLIANO

IL CUORE PULSANTE DEL LEGNO

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano, "Il cuore pulsante del legno - Sculture" mostra di Guido Dièmoz. Orario: dalle ore 15 alle ore 18.30. Info: https://visitsavigliano.it/

***

VALGRANA

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

Domenica 18 gennaio alle ore 11 Santa Messa e a seguire sfilata e benedizione dei trattori e degli animali, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

***

VILLANOVA MONDOVÌ

PRESEPI IN GROTTA

Domenica 18 gennaio, la Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia, presenta la XXVesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta”, che anche quest'anno offre ai propri ospiti visite guidate alle ore 15 e 16, su prenotazione. Info: 339 79 66 644 - www.grottadeidossi.it