Savigliano: Ambroggio sarà il candidato del Pd? Il partito lo chiede agli iscritti

Entro questa settimana si chiuderà il questionario che il circolo del Partito Democratico “Lorenzo Marello” di Savigliano ha inviato ai suoi iscritti in vista delle elezioni comunali che si terranno nell’autunno 2022 e che intende sondare il loro parere sulla situazione politica attuale.

Una prima fase di consultazione e ascolto dei propri iscritti e simpatizzanti per poter così preparare e predisporre il programma e la "vision" del futuro della città da portare avanti nelle prossime amministrative.

Si tratta quindi di un primo passo per individuare il candidato che correrà per la poltrona di sindaco. Probabilmente al termine di questa consultazione tra gli iscritti il circolo Pd capirà se appoggiare un’altra volta il sindaco uscente Giulio Ambroggio, oppure, scegliere di puntare su un nome nuovo. Una sorta di "pagella" per l'attuale primo cittadino che in base agli umori degli iscritti potrà

Al tempo stesso, il sondaggio servirà al partito per capire su quali temi incentrare il nuovo programma.

Nel frattempo qualcosa si sta muovendo anche tra gli altri partiti. Intanto, la lista civica Nostra Savigliano aveva già espresso il suo parere favorevole ad appoggiare un eventuale Ambroggio bis.