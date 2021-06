Atl del Cuneese confermata per la gestione dell'ufficio turistico di Ormea

Lunedì 14 giugno il Sindaco di Ormea Giorgio Ferraris e il Presidente dell’ATL del Cuneese hanno siglato, presso la sede dell’ATL, il rinnovo della convenzione per la gestione dell’Ufficio Turistico di Ormea. La convenzione prevede una gestione quinquennale a conduzione dell’ATL del Cuneese fino a giugno 2026.

“Siamo estremamente soddisfatti che l’Amministrazione Comunale abbia voluto rinnovarci la fiducia per la gestione dell’Ufficio Turistico di Ormea: insieme lavoreremo per una pronta ripresa turistica. I primi segnali che ci giungono dall’Osservatorio Turistico Regionale sono incoraggianti, nonostante il 2021 rimarrà ancora un anno fortemente caratterizzato dalla pandemia.” Spiega il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

Il Sindaco Ferraris dichiara: “Abbiamo voluto confermare, per altri cinque anni, la collaborazione dell’ATL per la gestione dell’Ufficio Turistico IAT perché la riteniamo utile e strategica per la promozione del paese e delle sue attività turistiche”.

L’Ufficio Turistico di Ormea è già stato gestito dall’ATL nel triennio 2018-2021, in sinergia con la Cooperativa Ormea Forestale Energetica e di Gestione di Servizi e verrà gestito nei prossimi anni secondo le modalità operative già consolidate.

Durante l’incontro si è anche parlato di progetti di prossima realizzazione.